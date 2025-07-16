إطلاق «لينكولن ستار ريزيدنس 2» في دبي الجنوب

أعلنت شركة «لينكولن رايز» للتطوير العقاري رسمياً عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يحمل اسم «لينكولن ستار ريزيدنس 2» في دبي الجنوب، وهو تجمع سكني مصمم بعناية، يركز على توفير العافية والرفاهية لسكانه، ويمزج بين الأناقة المعمارية والحياة الحضرية المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه المشروع الأول للمطور العقاري، «لينكولن ستار ريزيدنس» في دبي الجنوب، والذي يتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم، وقد حاز على ثقة المستثمرين وتقديرهم.

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة تعريف الفخامة بأسعار معقولة، من خلال التركيز الفريد على العافية، وذكاء التصميم، وسهولة الوصول إلى أسلوب حياة متكامل. يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الاستوديوهات، والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، وشقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم، تتراوح مساحاتها من 37 م2 إلى نحو 200 م2، مصممة جميعها لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات والمستثمرين العالميين على حد سواء.

وقال أوفايس لطيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «لينكولن رايز» للتطوير العقاري: «لقد فاق رد فعل السوق تجاه مشروع «لينكولن ستار» توقعاتنا. ومن خلال هذا المشروع الثاني، نسعى إلى تحويل هذا الزخم إلى مجتمع متكامل يركز على أسلوب الحياة الشامل ويدعم الصحة والعافية»

وأردف كومار آلاغ، المدير التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لشركة «لينكولن رايز» للتطوير العقاري: «بدءاً من غرفة الهالوثيرابي، وصولاً إلى البيئة الهادئة على السطح، يعكس هذا المشروع التزامنا بالابتكار المستدام والقيمة المضافة. يمثل هذا المشروع أكثر من مجرد مجمع سكني – إنه ملاذ للأشخاص الذين يبحثون عن الراحة والسكون».

ويقع مشروع «لينكولن ستار ريزيدنس 2» في واحدة من المناطق الواعدة في دبي، حيث يسهل الوصول منه إلى مراكز النقل العالمية ومراكز الأعمال. وهو يشكل رمزاً للعيش المجتمعي والعافية وقيمة الاستثمار طويل الأجل.

تواصل شركة «لينكولن رايز» للتطوير العقاري رحلتها نحو تحويل القطاع السكني في الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير منازل تشكل مصدراً للإلهام والمشاركة وتواكب التطور نحو أسلوب حياة عصري.