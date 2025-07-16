«بي إم دبليو» تستعين بنظام مساعدة قيادة صيني مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «بي إم دبليو» عن شراكة مع شركة «مومنتا» الصينية للتكنولوجيا لتطوير جيل جديد من حلول مساعدة القيادة الذكية حصرياً للسوق الصينية.

ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وخبرة هندسة السيارات لخلق نظام آمن وموثوق وعملي مصمم خصيصاً لظروف الطرق المحلية.

وسيشمل النظام المبني على منصة «نوي كلاس» لـ«بي إم دبليو» نظام ملاحة شاملاً عبر الطرق السريعة والطرق الحضرية، ومواقف السيارات الآلية، ما يتيح تجربة سفر شاملة داخل المدن الصينية.

وأفادت شركة «بي إم دبليو» بأن النظام صمم لتلبية احتياجات المستخدمين الصينيين وسيناريوهات القيادة المختلفة، وسيتم تطبيقه على طرز سيارات متعددة، بما في ذلك طرز «نوي كلاس» المنتجة محلياً، والتي تغطي قطاعات سوقية مختلفة، كما ستتوافق جميع عمليات التطوير مع لوائح أمن البيانات والخصوصية الصينية.

وقال شون غرين الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «بي إم دبليو تشاينا»، إن الشركة تتطلع إلى إرساء نموذج مثالي آخر للتعاون المشترك، وتحقيق نجاح مشترك مع «مومنتا»، ويدعم هذا التعاون القوي، بفضل الحكمة الصينية، استراتيجية «بي إم دبليو» المتمثلة في «في الصين، ولأجل الصين، والتعاون بسرعة الصين»، ويرتقي بها إلى آفاق جديدة.

أكد تساو شيوي دونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «مومنتا» أن الشراكة تهدف إلى الجمع بين تميز «بي إم دبليو» في القيادة وابتكارات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تنقل أكثر أماناً وذكاء.

وأضافت الشركة أن هذه الاتفاقية توسع آفاق تعاون «بي إم دبليو» مع شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك «هواوي» و«علي بابا»، لتشمل نطاقاً يتوسع من الأنظمة الإيكولوجية الرقمية وتفاعل الذكاء الاصطناعي إلى مساعدة القيادة الذكية، في الوقت الذي تسرع فيه شركة صناعة السيارات من وتيرة تحولها الذكي في أكبر سوق سيارات في العالم.