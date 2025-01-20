«منتجات الأبنية الجاهزة» تدخل السوق الإماراتي

أعلنت شركة دوبوكس العاملة في حلول البناء المعياري والمملوكة لمجموعة أمانة، إطلاق منتجات الأبنية الجاهزة، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البناء المعياري عبر إدخال مستويات جديدة من التوحيد القياسي والكفاءة.

وتشمل منتجات الشركة للأبنية الجاهزة التي أطلقتها منتج «وورك بوكس» الذي يركز على القطاع التجاري عبر تقديم مكاتب جاهزة بجودة عالية وسرعة في التنفيذ واستدامة بيئية ما يسهم في تسليم المشاريع وفق أعلى المعايير وفي الوقت المحدد في غضون 7 أشهر فقط.

وتمثل «منتجات الأبنية الجاهزة» ثورة في قطاع البناء المعياري عبر تقديم مستويات جديدة من التوحيد القياسي والكفاءة، ما يضمن الجودة، وقابلية للتوسع، والسرعة، والاستدامة في تنفيذ المشاريع. وقد تم تصميم هذا الحل لضمان التسليم في الوقت المحدد بغض النظر عن الموقع.

وتقدم «وورك بوكس» حلولاً دائمة فائقة الجودة تلبي متطلبات القطاع التجاري باستخدامها أساليب البناء الحديثة (MMC) وتطبيق تقنيات الخرسانة الحجمية المُجمّعة خارج الموقع، مع ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة، كما يبرز هذا المنتج التزام «دو بوكس» مبادئ الاستدامة البيئية والمجتمعية.

وقامت شركة «دو بوكس» بإعادة تعريف مجال الإنشاء بتحويل المشاريع التقليدية إلى مشاريع مصممة حسب الطلب في المصانع. وتعد حلول «منتجات الأبنية الجاهزة» ثمرة سنين من الدراسة المعمقة لاحتياجات السوق، فتعمل «دو بوكس» على تلبيتها عبر تصميم فعال لبناء دائم عالي الكفاءة ويتبنى منتج «وورك بوكس» هذا النهج الابتكاري عبر تقديم مساحات مكتبية مرنة، وعالية الكفاءة، وبمختلف الأحجام، مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة من نوعها للشركات الحديثة.

وقال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة: لقد انتقلنا من تنفيذ مشاريع مُفصّلة حسب طلب العملاء إلى تصميم وتقديم حلولنا الخاصة وهذا هو جوهر منتجات الأبنية الجاهزة. مشيراً إلى أن وورك بوكس ليس مجرد منتج، بل هو شهادة على التزامنا بالابتكار والتميز، وبهذه التقنية، نضمن لعملائنا تسليم المشاريع بسرعة، والسيطرة على التكاليف، وتقديم منتج نهائي يلبي أعلى معايير الجودة والدقة.