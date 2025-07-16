بيوت ودوبيزل: الخيارات الذكية ووفرة المعروض تدعمان استقرار سوق الإيجارات في دبي

أصدرت بيوت ودوبيزل، البوابتان العقاريتان الرائدتان في دولة الإمارات، أحدث تقاريرها حول أكثر المناطق بحثاً عن عقارات للإيجار في دبي خلال النصف الأول من عام 2025. وتشير البيانات إلى دخول سوق الإيجارات في مرحلة من الاستقرار الصحي، حيث تشهد الإيجارات طويلة الأجل تغييرات أكثر توازناً، بينما يواصل قطاع الإيجارات قصيرة الأجل جذب طلب ثابت. ومع دخول معروض جديد إلى السوق، بدأت الضغوط الإيجارية بالتراجع تدريجياً، مما يمنح المستأجرين خيارات أوسع ومرونة أكبر.

اتجاهات الإيجارات طويلة الأجل في دبي

بعد مرور ستة أشهر على إطلاق «مؤشر الإيجارات الذكي»، تُظهر بيانات بيوت أن أسعار الإيجارات طويلة الأجل بدأت تشهد مؤشرات واعدة على الاستقرار. وعلى الرغم من تسجيل نمو في عدة مناطق وفئات، إلا أن وتيرة التغيير أصبحت أكثر اتزاناً.

- ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة 7%، لكن بعض الوحدات في بر دبي وديرة سجلت انخفاضات بنسبة 6.19%. وشهدت إيجارات الشقق متوسطة السعر زيادات سنوية تراوحت بين 1% و6%. ومن اللافت أن الإيجارات المطلوبة للشقق الفاخرة انخفضت عموماً بنسبة تراوحت بين 1% و5%، في حين سجلت بعض الوحدات في دبي مارينا ووسط مدينة دبي زيادات سنوية وصلت إلى 3%.

- كما ارتفعت إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنسبة وصلت إلى 9% في المناطق البارزة. وعموماً، ارتفعت الإيجارات المطلوبة للفلل متوسطة المستوى بنسبة وصلت إلى 7%، مع استثناء وحدات 3 و4 غرف نوم في الفرجان، ووحدات 4 و5 غرف نوم في قرية جميرا الدائرية، التي سجلت انخفاضات في الإيجار وصلت إلى 13%. وارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة وصلت إلى 53%، حيث سجلت وحدات 5 غرف نوم في دبي هيلز استيت أعلى زيادات في الأسعار بعد دخول وحدات جديدة في بالم هيلز، وغولف بليس تراسز، ومابل. من ناحية أخرى، سجلت الفلل الفاخرة المكونة من 4 غرف نوم انخفاضاً تراوح بين 1% و9% في مختلف المناطق. وقد أدى استمرار الطلب ونقص المعروض الواسع إلى بقاء إيجارات الفلل تنافسية من جهة المؤجّرين.

- كانت بر دبي وأرجان من المناطق المفضلة لاستئجار الشقق ذات الأسعار المنخفضة، بينما كانت داماك هيلز 2 ومردف الخيار المفضل للفلل. وفي فئة السوق المتوسطة، برزت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري في إيجارات الشقق، في حين جذبت الفرجان وقرية جميرا الدائرية أكبر قدر من اهتمام المستأجرين الباحثين عن فلل. أما بالنسبة للعقارات الفاخرة، فقد حافظت دبي مارينا ووسط مدينة دبي على مكانتهما كخيارين رئيسيين للشقق، بينما كانت دبي هيلز استيت وداماك هيلز من أبرز الخيارات للفلل الفاخرة.

الإيجارات قصيرة الأجل

يواصل سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي نموه عبر جميع الفئات السعرية، مع بقاء الطلب قوياً على الإيجارات الشهرية واليومية على حد سواء، خاصة في المناطق المركزية التي تركز على أسلوب الحياة.

الإيجارات الشهرية قصيرة الأجل

- برزت دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة ميدان كأكثر المناطق الفاخرة طلباً لاستئجار الشقق شهرياً، بمتوسط إيجارات يتراوح بين 7,180 و16,310 دراهم إماراتي شهرياً. وفي قطاع الفلل، حافظت نخلة جميرا ودبي هيلز استيت على مكانتهما كأكثر العناوين المرغوبة، ما يعكس استمرار الاهتمام بالعيش على الواجهة البحرية وفي الضواحي الراقية. وتراوحت الإيجارات الشهرية للفلل الفاخرة في هذه المناطق بين 93,330 و171,430 درهماً إماراتياً.

- سيطرت قرية جميرا الدائرية على فئة السوق المتوسطة في إيجارات الشقق الشهرية، بمتوسط إيجار بلغ 7,090 درهماً إماراتياً. كما حافظت منطقتا الخليج التجاري والبرشاء على شعبيتهما، حيث توفران خيارات متنوعة من الاستوديوهات وحتى شقق بغرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 4,630 درهماً شهرياً.

- أما المستأجرون الباحثون عن خيارات اقتصادية، فقد اتجهوا إلى المدينة العالمية، وبر دبي، وديرة، حيث تراوحت إيجارات الشقق الشهرية بين 3,080 و12,990 درهماً . وظلّت داماك هيلز 2 (أكويا من داماك) خياراً شائعاً للفلل ذات الأسعار المنخفضة، حيث تتوفر وحدات مناسبة للعائلات بإيجارات شهرية تتراوح بين 12,960 و15,750 درهماً، حسب عدد الغرف والتصميم.

الإيجارات اليومية قصيرة الأجل

- حافظت مناطق وسط مدينة دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، ودبي مارينا على صدارتها كأفضل الخيارات لاستئجار الشقق الفاخرة يومياً، وذلك بفضل مواقعها المتميزة والمرافق الحصرية التي توفرها. وتراوحت الإيجارات اليومية في هذه المناطق بين 516 و762 درهماً إماراتياً. وفي قطاع الفلل، واصلت نخلة جميرا تصدّر المشهد، حيث بلغ متوسط الإيجار اليومي 6,960 درهماً إماراتياً، ما يعكس زيادة بنسبة 14.59% تؤكد استمرار الطلب على أسلوب الحياة المواجه للواجهة البحرية.

- وبرزت مناطق الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والبرشاء كأكثر الوجهات طلباً للفئة المتوسطة، بمتوسط إيجارات يومية للشقق تراوحت بين 384 و472 درهماً. وسجلت قرية جميرا الدائرية زيادة ملحوظة في معدلات الإيجار بنسبة 5.6%، ليبلغ متوسط الإيجار اليومي 415 درهماً .

- أما بالنسبة للشقق المنخفضة السعر فقد ظلّت بر دبي، وديرة، وواحة دبي للسيليكون من الخيارات الشائعة. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإيجار في بر دبي بنسبة 5.34%، فإنها بقيت خياراً مفضّلاً للإيجارات اليومية ذات الأسعار المنخفضة. وتبعتها منطقتا ديرة وواحة دبي للسيليكون بمتوسط إيجارات يومية تراوح بين 206 و269 درهماً .

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشهد سوق الإيجارات في دبي بوادر واضحة على دخول مرحلة من الاستقرار، بعد فترة من النمو المتسارع. ومع توقع تسليم أكثر من 72,000 وحدة سكنية جديدة خلال عام 2025، بدأ الضغط على الأسعار في التراجع تدريجياً، مما يوفر قدراً أكبر من المرونة وخيارات أكثر تنوعاً للمستأجرين.

وفي ظل تنامي النقاش حول المفاضلة بين الإيجار والتملك، لا سيما في ظل استقرار الأسعار، نلاحظ تزايد اهتمام الأفراد بخيار التملك، باعتباره خطوة استراتيجية طويلة الأمد. وتشكّل مبادرة «تملّك بيتك الأوّل في دبي»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك، حافزاً إضافياً يعزز هذا التوجّه، من خلال توفير وحدات حصرية وخيارات تمويل مرنة. وهنا تتجلى أهمية الدور الذي يضطلع به وكلاء العقارات، لاسيما عند تمكينهم بأدوات تقنية متقدمة مثل «تروبروكر TruBroker™️»، التي تتيح لهم دعم المستأجرين والمشترين المحتملين في استكشاف الفرص المتاحة واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وثقة عالية».