صادرات القمح الكندية ترتفع بنسبة 151% خلال أسبوع

سجلت صادرات كندا الإجمالية من القمح، زيادة بنسبة 151% إلى أكثر من 727 ألف طن متري في الأسبوع الماضي مقارنة بـ 289 ألف طن متري خلال الأسبوع السابق عليه.

وزادت صادرات القمح الربيعي بحسب بيانات لجنة الحبوب الكندية، 124% إلى 611 ألف طن متري، مقارنة بـ 272 ألف طن متري خلال الأسبوع السابق.وخلال الأسبوع الماضي أيضًا سجلت صادرات القمح الصلب زيادة بمقدار 116 ألف طن متري مقارنة بـ 17.5 ألف طن متري تم تصديرها خلال الأسبوع السابق عليه.

وبلغ إجمالي صادرات القمح حتى الآن في السنة التسويقية 2024-2025 (أغسطس - يوليو) 11.706 مليون طن، بزيادة 9% عن الفترة المقابلة من العام الماضي مدفوعة بزيادة شحنات القمح الصلب على أساس سنوي.