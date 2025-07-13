«مانترا بروبرتيز» و«جاكوب آند كو» تطوران مساكن فاخرة على جزيرة المرجان

أعلنت شركة مانترا بروبرتيز، المطور العقاري الهندي، بالتعاون مع علامة المجوهرات والساعات «جاكوب آند كو»، عن توقيع شراكة حصرية لإطلاق مشروع «مساكن جاكوب آند كو» على جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

يمثل مشروع مساكن «جاكوب آند كو» على جزيرة المرجان ثالث مشروع سكني للعلامة في الإمارات، بعد مشاريع ناجحة في دبي وأبوظبي، إلا أنه أول مشروع لها على جزيرة المرجان المرموقة، كما يعد أول مشروع لشركة مانترا في دولة الإمارات، مما يمهد الطريق لتطوير رؤية مبتكرة تجمع بين العقارات الفاخرة وروح صناعة الساعات الراقية.

ويقدر المشروع بقيمة 400 مليون درهم، وسيجمع بين نهج مانترا المعتمد على التصميم المستلهم من خبراتها في تنفيذ مشاريع بارزة في بوني ومومباي، وجماليات جاكوب آند كو الجريئة وجاذبيتها العالمية.

وقال المهندس عبدالله العبدولي - الرئيس التنفيذي لمرجان: «نحن سعداء بالترحيب بهذه الشراكة الاستثنائية بين مانترا بروبرتيز وجاكوب آند كو على جزيرة المرجان. هذا التعاون يجسد رؤيتنا في خلق وجهة تجذب أرقى العلامات التجارية في العالم وتوفر تجارب سكنية فاخرة لا مثيل لها. مشروع مساكن جاكوب آند كو سيضيف فصلاً جديداً ومميزاً لقصة جزيرة المرجان باعتبارها الوجهة الأولى للمعيشة الفاخرة في الإمارات، حيث يجتمع التصميم الاستثنائي مع أرقى وسائل الراحة».

تستدعي مانترا بروبرتيز إلى الإمارات أكثر من 18 عاماً من الخبرة التطويرية وسجلاً حافلاً في الهند، لا سيما في بوني ومومباي. وقد أنجزت الشركة 18 مشروعاً بمساحة تتجاوز 12 مليون قدم مربع، ولديها حالياً 18 مشروعاً قيد الإنشاء بمساحة موازية. تشتهر مانترا بابتكار مساحات قائمة على التصميم والنزاهة، وقد خدمت آلاف العائلات، وتواصل دفع حدود ما يمكن أن تقدمه الحياة العصرية.

وقال أنكيت غوبتا - المدير التنفيذي لشركة مانترا بروبرتيز: «هذا المشروع لا يمثل مجرد فصل جديد، بل هو تجسيد لإرثنا. لأكثر من عقدين من الزمن، التزمت مانترا ببناء تجارب سكنية تدوم. التعاون مع علامة ملهمة مثل جاكوب آند كو يمنحنا الفرصة لرفع هذا الإرث إلى مستوى عالمي، من خلال دمج الحرفية والأناقة والابتكار بطريقة تعيد تعريف الرفاهية السكنية على جزيرة المرجان».

من جانبه قال روهيت غوبتا - الرئيس التنفيذي لشركة مانترا بروبرتيز: «شراكتنا مع جاكوب آند كو تمثل لحظة فارقة تجمع بين علامتين تقودهما الرؤية والإبداع والتميز. هذا التعاون لا يقتصر على تطوير مشروع بارز على جزيرة المرجان، بل يشكل انطلاقة لمسار جديد في عالم السكن الفائق الفخامة بالإمارات. بفضل لغة التصميم الأيقونية لجاكوب آند كو وشغف مانترا العميق بابتكار مساحات ذات مغزى، نحن بصدد إنشاء شيء استثنائي بحق. إنها خطوة جريئة لكلتا العلامتين، ونحن متحمسون لما هو قادم».

مع وجود مشاريع سكنية تحمل علامتها التجارية في دبي وأبوظبي، تواصل جاكوب آند كو توسعها الاستراتيجي في المنطقة من خلال هذا المشروع البارز.

وقال جاكوب أرابو - المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب آند كو: «نحن في جاكوب آند كو، لطالما آمنا بتحقيق الأحلام، سواء من خلال ميكانيكا الساعة المعقدة أم تألق المجوهرات الراقية. وجدنا في مانترا بروبرتيز شريكاً يشاركنا السعي المستمر نحو الكمال والابتكار. مشروع مساكن جاكوب آند كو على جزيرة المرجان سيكون مكاناً تلتقي فيه التصميمات الراقية مع الإرث والفخامة – وجهة لا مثيل لها».

تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية مانترا التوسعية في الإمارات، والتي تشمل خمسة مشاريع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقيمة إجمالية قابلة للبيع تبلغ 1.3 مليار درهم. وتستكشف الشركة حالياً فرصاً في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات، مدعومة بالتزام طويل الأمد تجاه المنطقة.