شركة boAt للأجهزة الصوتية القابلة للارتداء تدخل السوق الإماراتية

أعلنت شركة boAt، للأجهزة الصوتية القابلة للارتداء، عن دخولها الرسمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعد علامة فارقةً في مسيرة توسعها الدولي.

وتتصدر شركة boAt، السوق الهندية، وتتبوأ المركز الثالث عالمياً في صناعة الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء، بحسب تقرير IDC.

تستعد الشركة ضمن الإطلاق الرسمي، لتقديم مجموعتها من الأجهزة الصوتية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مثل سماعات الأذن المزودة بنظام صوت مجسم لاسلكي بالكامل (True Wireless Stereo - TWS)، وسماعات الرأس، ومكبرات الصوت المحمولة، ومكبرات الصوت عالية القدرة، والساعات الذكية. ومن المقرر توفير هذه المنتجات، ضمن شبكة البيع بالتجزئة متعددة القنوات، سواء عبر منصات البيع الإلكترونية، أم المتاجر التقليدية.

ينسجم هذا التوسع مع الرؤية الاستراتيجية لشركة boAt، التي ترمي إلى التوسع المدروس في دول مختارة ضمن الشرق الأوسط، لا سيما الدول التي تستضيف جالية هندية كبيرة، أو التي تتشابه أنماط المستهلكين فيها وأذواقهم مع السوق الهندية. ويظل تركيز الشركة على فئة المستهلكين الشباب المتمكنين رقمياً ضمن هذه الأسواق العالمية المستهدفة.

وقال سمير ميهتا المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لشركة boAt: «توسعُنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوةٌ شديدةُ الأهمية في مسيرة boAt، لتوسيع انتشارنا ضمن دول مختارة في الشرق الأوسط. فهذه الأسواق حيوية، ولديها شريحة واسعة من المستهلكين الشباب المتمكنين رقمياً، ما ينسجم مع نهجنا في الابتكار. وإننا لمسرورون حقاً بنقل تجربة boAt إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».