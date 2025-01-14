صناع محتوى: توقعات بنمو سوق البودكاست عالمياً إلى 105 مليارات دولار بحلول 2028

دبي- البيان

أكد عدد من الخبراء وصناع المحتوى المشاركين في القمة، أن هناك توقعات تشير إلى أن سوق البودكاست العالمي سيشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 105 مليارات دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32 %.

وأشاروا إلى أن هذا النمو يعكس الطلب المتزايد على المحتوى الصوتي كوسيلة مفضلة للتواصل مع الجماهير، وازدياد اعتماد الشركات على البودكاست كأداة للتسويق وبناء العلامات التجارية، مما يعزز مكانته كقطاع واعد في صناعة المحتوى الرقمي.

وتحدث في جلسة «هل البودكاست فقاعة أم بداية صناعة بمليارات الدولارات؟» كل من غوتام راج أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hubhopper، وستيفانو فلاحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Podeo، وإيفان زليجكوفيتش، المؤسس المشارك لـ Poddste.

وقال غوتام راج أناند، إن هناك توقعات تشير إلى نمو سوق البودكاست العالمي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 250 مليون مستمع شهرياً لحلقات البودكاست في قارة آسيا. وأضاف: ارتفعت شعبية البودكاست بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في مختلف دول العالم، وهناك نمو كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على البودكاست والمحتوى الصوتي، مع توقعات تشير إلى أن السوق سينمو بأكثر من 20 % سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك وفقاً للمؤشرات العالمية.

تعزيز الحوار

بدوره أشار ستيفانو فلاحة إلى أن الخطوة الأولى لكل من يرغب في الالتحاق بعالم البودكاست هو مشاهدة حلقات بودكاست متنوعة، حيث إن كل 10 بودكاست سيشاهدها المستخدم على الأقل سيتقدم بنسبة 1 % في إدارة المحتوى وأسلوب طرح الأسئلة وصياغة عناوين مختلفة وغيرها من التفاصيل.

من جانبه أوضح إيفان زليجكوفيتش، أن صناعة البودكاست تشهد تطوراً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة الطلب على المحتوى الصوتي المتنوع، حيث نرى تحوّل الصوت إلى قوة دافعة في استهلاك وسائل الإعلام، وأصبح هناك منصات لا غنى عنها للمبدعين للوصول إلى الجماهير.

وأوضح أن أحد أبرز أسباب نجاح البودكاست أنه متنوع ومختلف ويخاطب مختلف الفئات العمرية والشرائح في المجتمعات، حيث هناك بودكاست للتعليم وآخر للترفيه وغيره للتثقيف العام والخاص حول مواضيع متعددة كالاقتصاد وغيرها.

تطوير المهارات

من جهتها قالت نور نعيم المؤثرة وصانعة المحتوى والمعروفة باسم «نور ستارز»، إن صناعة المحتوى الرقمي تتطور بسرعة كبيرة، لذا يجب على صانع المحتوى أن يتعلم ويواكب التغيرات، سواء عبر استخدام تقنيات حديثة أو من خلال العمل مع أشخاص يمتلكون الخبرة، كما نصحت بضرورة الاستثمار في تطوير المهارات والعمل مع أشخاص يتشاركون نفس القيم والرؤية، بجانب تحديد الأهداف.