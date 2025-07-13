«مطار ذكي» يخفض ملايين الساعات ومليارات النفقات من السفر الجوي

بات قريباً جداً امكانية تحقيق حلم السفر جواً بعيداً عن أزمات الانتظار، و الطوابير الطويلة ونقاط التفتيش الأمنية المجهدة، والرحلات الطويلة إلى البوابة حتى في اعرق واحدث المطارات في العالم تكون ساعات الانتظار بمثابة كوابيس لكل مسافر.

حلول سحرية لمشاكل السفر

والحل السحري فيما تخطط له شركة جوفاري، وهي شركة سيارات من فلوريدا،تعمل لإحداث ثورة في عالم السفر الجوي من خلال نظام صعود متطور يُحمّل الركاب على متن الطائرات في خراطيش أسطوانية عملاقة، بالإضافة إلى تحسينات أخرى. ويُنشر حاليًا على إنستغرام فيديو لما يُسمى بمطار المستقبل.

ويُطلق على هذا النظام السريع اسم "جوفاري جيت سبيد"، ويُزعم أنه لديه القدرة على خفض "ملايين الساعات والمليارات من النفقات من السفر الجوي"، كما أعلن الراوي في المقطع.

الانطلاقة من مطار كينيدي

يأتي هذا الاقتراح الجذري في الوقت الذي أطلقت فيه شركة تخزين الأمتعة Bounce على مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك لقب أقل مطارات الطيران كفاءة في الولايات المتحدة، حيث أفادت التقارير أن المطار يستغرق 39 دقيقة و48 ثانية فقط لتجاوز إجراءات الأمن والجمارك

وأوضح أن المشكلة في الوضع الحالي للسفر الجوي تتمثل في الطوابير الطويلة ونقاط التفتيش الأمنية المجهدة والرحلات الطويلة إلى البوابة.

مقصورات من الخيال

بدلاً من إجبار المسافرين على خوض غمار التحدي الحقيقي للصعود إلى الطائرة، يقوم هذا النظام الآلي بإيصال مقصورة الطائرة إلى الراكب.

وفقًا للعرض التوضيحي، يصعد الركاب على متن خراطيش متحركة مفتوحة الجوانب مستقلة عند البوابة مباشرةً، والتي تنقلهم بعد ذلك مباشرة إلى جسم الطائرة المفتوح من الخلف - مثل تحميل بندقية عملاقة بأجنحة.

إن مقاعد الركاب في الأسطوانة هي نفس مقاعدهم على متن الطائرة، مما يلغي الحاجة إلى الطوابير المتعرجة والتعامل مع قمل البوابة الذي يزدحم في منطقة الصعود إلى الطائرة.

ونتيجة لذلك، سيتم صعود الركاب إلى العديد من الرحلات الجوية في "أقل من 20 دقيقة"، كما أعلن الراوي.

جوفاري جيت سبيد

يوفر نظام جوفاري جيت سبيد أيضاً مساحةً أكبر. أولًا، ستكون البوابات أقرب بكثير إلى مركز الطيران الرئيسي، إذ لم تعد بحاجة إلى التباعد لإفساح المجال لأجنحة الطائرات.

وبحسب نموذج تجديد المطار، فقد تم وضع ما يصل إلى 40 خرطوشة في المكان المخصص لست طائرات، "مما أدى إلى وضع المزيد من الرحلات في مساحة أقل"، على حد تعبير الراوي.

دوائر مدمجة

وكما هو الحال في لعبة تتريس في المطارات، سيتم ترتيب الخراطيش في دوائر مدمجة مع ترتيب مناطق الأمن وتسجيل الوصول في تكوينات متحدة المركز حولها.

ويسمح هذا أيضًا للمطارات بتوحيد المساحة وتسريع العملية من تسجيل الوصول إلى صعود العجلات، وفقًا للمقطع.

روبوتات حقائب ذاتية القيادة

ولا تتوقف راحة الركاب عند نزولهم من الطائرة، إذ عند الهبوط، تنفصل الأسطوانات الآلية عن الطائرة وتُنزل الركاب مباشرةً في مركز المطار.

هناك، سوف يستعيد الركاب حقائبهم من خرطوشة شحن آلية، مما يلغي الحاجة إلى الانتظار في منطقة استلام الأمتعة بينما تتحرك الحقائب حول حزام الأمتعة

لا مشكلة في عدم وجود عربة أمتعة. ووفقًا للفيديو، ستُجهّز بعض المطارات بروبوتات حقائب ذاتية القيادة، "لتنقل أمتعتك إلى سيارة الأجرة ذاتية القيادة وتحملها نيابةً عنك"، كما ادّعى الراوي.في الواقع، سيتم استبدال الموظفين البشريين بالروبوتات أينما كان ذلك ممكنا، بما في ذلك مهام الحراسة الشاقة.

القضاء على الروتين

ومن خلال تنفيذ هذا النظام الآلي بالكامل، يأمل جوفاري في "القضاء على آلاف الرحلات بالسيارات والقطارات" من وإلى المطارات كل يوم، وفقًا للمقطع.

ومع ذلك، فإن زيادة الأتمتة لا تعني أن على الركاب التضحية بالراحة من أجل الراحة، كما أكد الراوي.

وبحسب المقطع، فإن أولئك الذين يستمتعون بتجربة مطار أكثر فخامة يمكنهم أيضًا الوصول إلى صالات كبار الشخصيات ومناطق الأطفال وحتى مناطق الحيوانات الأليفة،على الرغم من تكوين الخرطوشة الموحدة، فسوف يظل لدى الركاب الكثير من المقاعد عند البوابات حيث سيكون هناك عدد أقل بكثير من المسافرين المتجولين.