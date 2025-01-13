«كيو لوجستيكس» تعتزم تقديم عرض استحواذ على «أرامكس»



أعلنت «أرامكس» تسلمها إخطاراً من «كيو لوجستيكس القابضة» بشأن اعتزامها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على 100% من رأس مالها، غير المملوك من قبل شركة أبوظبي للموانئ.



ووفقاً لإفصاح في سوق دبي المالي، سيحصل مالكو الأسهم (باستثناء شركة أبوظبي للموانئ) الذين يقررون قبول العرض على مبلغ 3.00 دراهم نقداً لكل سهم من أسهمهم في أرامكس (سعر العرض).



ومن المقرر مناقشة العرض من قبل أعضاء مجلس إدارة «أرامكس» خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، وسيتم السير بجميع الإجراءات اللازمة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لعام 2017، بخصوص قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.



وأخطرت «كيو لوجستيكس القابضة» وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل شركة إيه دي كيو التنموية القابضة، بإخطار مجلس إدارة «أرامكس» بتاريخ 10 يناير 2025 اعتزامها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من أسهم أرامكس من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة، غير المملوكة من قبل شركة أبوظبي للموانئ.



وسيحصل مالكو الأسهم في شركة أرامكس (باستثناء شركة أبوظبي للموانئ) الذين يقررون قبول العرض على مبلغ 3.00 دراهم نقداً لكل سهم من أسهمهم في شركة أرامكس.