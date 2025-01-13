«دوكاب» تصدر كابلات الجهد العالي إلى السنغال لأول مرة



عززت «دوكاب»، حضورها في أفريقيا من خلال بدء عملية توريد كابلات الجهد العالي باستطاعة (220 كيلوفولت) للمرة الأولى إلى السنغال، لتصبح بذلك السنغال الدولة الأفريقية الثالثة والعشرين في محفظة المجموعة المتنامية. وتشكل هذه الخطوة جزءاً محورياً من مشروع الكهرباء في داكار العاصمة السنغالية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.



وتعزز الخطوة هدف السنغال الطموح المتمثل في تحقيق الوصول الشامل للطاقة بحلول 2026.

حلول موثوقة



وقال تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»: «نفخر بدعم مشروع الكهرباء في السنغال من خلال كابلات الجهد العالي. وتعد هذه الخطوة إضافة قيمة لعملياتنا المتوسعة في أنحاء أفريقيا. كما يسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية للطاقة في داكار ويجسد التزام دوكاب بتقديم حلول موثوقة بمستويات ومعايير عالمية».



وأضاف: «يعكس حضورنا المتنامي في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل السنغال دعمنا لتطوير البنية التحتية للقارة ويتماشى مع الجهود الأوسع التي تبذلها دولة الإمارات لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. ويسعدنا أن نؤدي دوراً فعالاً في دعم رؤية السنغال للوصول الشامل للطاقة بحلول عام 2026، بينما نمضي في بناء شراكات استراتيجية في أنحاء المنطقة».

حضور متنامٍ



ويأتي توسع مجموعة دوكاب في السنغال ضمن استراتيجيتها الأوسع للنمو في أفريقيا، حيث تصدر المجموعة منتجاتها إلى 23 دولة، مثل أنغولا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وزيمبابوي. ومع امتداد عملياتها إلى 75 سوقاً عالمياً، يسلط حضور «دوكاب» المتنامي في أفريقيا الضوء على التزامها بدعم مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة.



ويتماشى هذا التوسع مع تعهد دولة الإمارات أخيراً بتخصيص 4.5 مليارات دولار لتمويل مبادرات الطاقة المتجددة في أفريقيا، مما يؤكد الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود تحول الطاقة.

شراكة استراتيجية



كذلك، يتزامن توسع «دوكاب» في السنغال مع تعمق التعاون بين الإمارات وأفريقيا، اللتين تجمعهما علاقات اقتصادية ودبلوماسية متنامية. وتؤكد الفعاليات الأخيرة مثل انعقاد 150 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي والسنغال، بتيسيرٍ من غرفة دبي العالمية، على الشراكة الاستراتيجية لدولة الإمارات في النمو الاقتصادي للسنغال.



ومع استمرار مجموعة دوكاب في تنمية عملياتها العالمية، تواصل المجموعة التزامها بتقديم أحدث حلول الكابلات التي تلبي أعلى المعايير الدولية. ويتجلى تركيز «دوكاب» على الاستدامة في دعمها لمشاريع الطاقة المتجددة الكبرى في جميع أنحاء العالم، مثل مزارع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتشغيل البنية التحتية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة البيئية.