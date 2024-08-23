مجلس إدارة «إن إم دي سي» يوافق على إدراج أسهم «إن إم دي سي إنيرجي» بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافق مجلس إدارة مجموعة «إن إم دي سي» على إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي» - الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً – التابعة للمجموعة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وأكد مجلس الإدارة، في اجتماع عقده افتراضياً، أن عملية الإدراج في السوق المالي تظل رهن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيسمح الإدراج المخطط له لشركتنا التابعة «إن إم دي سي إنيرجي» في واحدة من الأسواق المالية الأكثر حيوية ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز سمعتها وحضورها المتميز بين كبرى الشركات الرائدة في هذا القطاع، ومواصلة ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة.

وسيمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية للشركة، للانطلاق بها نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين، وتعمل شركة «إن إم دي سي إنيرجي» على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، مع توفير الخدمات المناسبة للعملاء في العمليات البرية أو البحرية في مجالي النفط والغاز.

وذلك بفضل ما تمتلكه من خبرة فنية وإمكانات كبيرة لتلبية احتياجات القطاع المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى القدرة على إدارة المشاريع وفق أعلى مستويات الكفاءة.وتعد مجموعة «إن إم دي سي»، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، شركة رائدة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتشتهر المجموعة بتنفيذ مشاريع حيوية كبرى، وتفخر بتقديم حلول مبتكرة ومرنة ومجدية من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز والكفاءة العالية.وتمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي، شركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، وشركة «إن إم دي سي إنيرجي»، وشركة «إن إم دي سي كونستركشن» (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة «إن إم دي سي إنجنيرينج».

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