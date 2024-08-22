البنك المركزي الكوري الجنوبي يُثيت سعر الفائدة

المصدر: د ب أ

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قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، وذلك في ظل استمرار ارتفاع ديون الأسر وتباطؤ التضخم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع. واستمر بنك كوريا في تثبيت أسعار الفائدة منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن قام بسبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023 لكبح جماح التضخم.

جاء تجميد سعر الفائدة تزامناً مع ارتفاع ديون الأسر، في ظل سلسلة من زيادات أسعار الفائدة على الإقراض وتشديد قواعد الإقراض، إضافةً إلى ظهور علامات على تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إن الظروف أصبحت مهيأة لتعديل السياسة، على الرغم من أنه لا يزال متيقظاً تجاه ارتفاع قروض الأسر. وفي الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5% لهذا العام، مقابل تقديراته السابقة البالغة 2.6% سنوياً.

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