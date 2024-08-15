تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. واستقرار في السوق السوداء

المصدر: البيان

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تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنوك والصرافات في بداية تداولات الخميس متوسط 49.15 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 49.17 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 15 أغسطس 2024

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.15 جنيهاً، بينما سُجل أعلى سعر للدولار للبيع في بنك HSBC عند 53.97 جنيهاً.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري مسجلاً 49.05 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 49.15 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 49.03 جنيهاً للشراء، مقابل 49.17 جنيهاً للبيع، أي بانخفاض قدره 0.27%، وذلك في مستهل معاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

أما سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار في السوق الموازية اليوم عند نفس سعر الأمس، مسجلاً 49.6 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 50.6 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 15 أغسطس 2024

وعلى عكس الدولار، استهل سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي بارتفاع قدره 0.18%، ليسجل 54.04 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 54.19 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم 53.97 جنيهاً للشراء، مقابل 54.13 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وبالتزامن مع الدولار، ارتفع سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 54.65 جنيهاً للشراء، مقابل 55.75 جنيهاً للبيع.

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