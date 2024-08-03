"الذكاء الاصطناعي" يكبد "إنتل" 35 مليار دولار.. أكبر خسارة منذ 50 عاماً

المصدر: البيان، وكالات

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شهد سهم شركة "إنتل" الأمريكية المصنعة لأشباه الموصلات، أمس، أسوأ يوم على الإطلاق منذ عام 1974 في انهيار فاجأ حتى أكثر المستثمرين المتشائمين.

هبط سهم الشركة بنحو 28 بالمئة بعد أن أوقفت الشركة توزيعات أرباح وقلصت عدد العاملين لتمويل عملية تحول مكلفة لأنشطتها في صناعة الرقائق.

واقتربت الشركة من فقدان نحو 35 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن أثارت توقعاتها المخيبة للآمال وعزمها خفض الوظائف 15 بالمئة مخاوف تجاه قدرتها على اللحاق بشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركات أخرى بالقطاع.

كانت الشركة الأمريكية توظف نحو 125 ألف موظف نهاية عام 2023، بالتالي سيخسر حوالي 18 ألف شخص وظائفهم.

وقال لي بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في مقابلة مباشرة على موقع ياهو فاينانس: "هذه أكبر عملية إعادة هيكلة لشركة إنتل منذ قرار المعالِجات الدقيقة (microprocessor) قبل أربعة عقود من الزمان". وأضاف: ""لقد وضعنا خطة جريئة لإعادة بناء هذه الشركة، وسننجز ذلك".

وقال في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين إن القرار بإنتاج رقائق Core Ultra PC بسرعة أكبر والتي يمكنها التعامل مع الذكاء الاصطناعي ساهم في الخسارة. وقالت الشركة إن الأسعار كانت أكثر تنافسية مما كان مخططًا له خلال الربع، حيث كانت AMD وQualcomm وشركات أخرى تعمل على الاستحواذ على حصة سوقية من Intel، التي تراجعت كثيرًا عن منافسيها في معركة الذكاء الاصطناعي.

وفي تحليل نشرته شبكة "سي إن إن" عقب تراجع أسهم "إنتل"، قالت المحللة كلير دفي إن نتائج هذه الاستثمارات تبدو سخيفة حتى الآن، والمستثمرون يشعرون بالقلق.

وما خلصت له "سي إن إن"، ينطبق على "إنتل" أيضاً. ويطرح تقليص الوظائف أساساً تساؤلات عما إذا كانت فقاعة الذكاء الاصطناعي قد حانت، حيث الاستثمارات الباهظة التي خصصتها كبرى شركات التكنولوجيا لهذا المجال لم تأت سوى بعوائد قليلة.

وأنفقت شركة إنتل بسخاء للتكيف مع موجة الذكاء الاصطناعي، لكنها تحاول الآن كبح مسار النفقات من خلال خفض 10 مليارات دولار من التكاليف وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وفق تحليل نشرته "ياهو بزنس".

وفشلت إنتل في تلبية تقديرات المحللين على نطاق واسع في المبيعات وهامش الربح الإجمالي والأرباح حيث واجهت ظروف سوقية أكثر تحديًا وتكاليف أعلى من المتوقع لزيادة إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي.

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