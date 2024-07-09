سهم شركة هيونداي موتور يتراجع بعد رفع دعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة

المصدر: وكالات

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تراجع سعر سهم شركة هيونداي موتور اليوم الثلاثاء، بنسبة 7ر3% ، وذلك بعد إقامة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، لإعلانها بيانات غير صحيحة عن مبيعات السيارات الكهربائية ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء .

ونقلت بلومبرغ عن يم أون يونج المحلل الاقتصادي بشركة سامسونغ للأوراق المالية قوله اليوم الثلاثاء، إن الدعوى المرفوعة من قبل الوكلاء جاءت بدافع "الانتقام" على ما يبدو، بيد أنها لن تؤثر على أساسيات الشركة.

وقالت بلومبرغ إن يونغ أوضح أنه من المرجح ألا تكون هناك مفاجآت في نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

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