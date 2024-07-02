أحمد بن سعيد يصدر التوجيه رقم "1" لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050

المصدر: وام

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تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي، أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم (1) لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.

ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه منذ عام 2013. وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه. وتهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 إلى ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه لتحقيق وفورات لا تقل عن 30% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه. وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات ".

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تركز استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 على سبع آليات لدعم التنفيذ تشمل السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراوات-ساعة(TWh) في استهلاك الكهرباء 383.2 مليار جالون إمبريالي (BIG) من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1,757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساس."

تتضمن الاستراتيجية المحدثة 12 برنامجاً: مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني؛ وإعادة تأهيل المباني؛ وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي؛ وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي؛ والإنارة الخارجية؛ وكفاءة التبريد؛ ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة؛ وسلوك المستهلكين؛ والطاقة الموزعة؛ واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها؛ وكفاءة التنقل والشحن الذكي؛ وكفاءة الوقود والمحركات.

وتشمل لائحة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة، الاتحاد لخدمات الطاقة، مكتب التنظيم والرقابة للكهرباء والمياه في دبي، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مجلس المناطق الحرة في دبي. والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.

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