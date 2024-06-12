"الأوراق المالية": عطلة عيد الأضحى في الأسواق المالية من 15 إلى 18 يونيو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، أن عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ستبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 يونيو، وحتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم الأربعاء 19 يونيو 2024، مشيرة إلى أن تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع، متروك لها وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (06) لسنة 2024، بشأن عطلة يوم عرفة وعید الأضحى المبارك لسنة 1445ھـ، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز