تراجع حاد لعدد العاطلين في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

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أعلنت وزارة العمل الإسبانية اليوم الثلاثاء تراجع أعداد العاطلين في إسبانيا خلال الشهر الماضي بشدة.

وذكرت الوزارة أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 58650 عاطلا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة بنهاية أيار/مايو الماضي إلى 61ر2 مليون عاطل وهو أقل مستوى له في مايو من أي عام منذ 2008.

وعلى أساس سنوي تراجع عدد العاطلين بمقدار 131260 عاطلا خلال الشهر الماضي.

وتراجعت البطالة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسباني، حيث انخفض عدد العاطلين في قطاع الخدمات بمقدار 44467 عاطلا، وتراجع العدد في قطاع التشييد بمقدار 3867 عاطلا. وتراجع العدد بمقدار 3715 عاطلا في قطاع الصناعة وبمقدار 2249 عاطلا في قطاع الزراعة.

وتراجع عدد العاطلين بين الشباب الأقل من 25 عاما بمقدار 9007 عاطلين أي بنسبة 79ر4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

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