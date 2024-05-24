«تنظيم الاتصالات» تحتفل باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بمشاركة مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وشركة هواوي وبحضور شركاء الهيئة من مختلف الجهات الحكومية، وشركاء آخرين محليين وإقليميين احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2024 والذي يصادف 17 مايو من كل عام.

وعُقد الاحتفال افتراضياً تحت شعار «الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة» للتوعية بدور الابتكار الرقمي في معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بدءاً من مكافحة تغير المناخ وحتى القضاء على الجوع والفقر.

وتم في الاحتفال تسليط الضوء على الجهود العالمية في مجال الارتقاء بالتحول الرقمي عبر رفع الوعي بالإمكانات التي يمكن أن يوفرها استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات العالمية.

آفاق جديدة

واكد المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام للهيئة لقطاع الاتصالات، أن الابتكار الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتحقيق التقدم الشامل والمستدام، إذ فتح آفاقاً جديدة للتطور بما يشمله من تقنيات حديثة وفرص جديدة، وسَّعت دائرة فرص تمكين المجتمعات من الانخراط في العملية التنموية، كما أسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشفافية والاقتصاد المستدام للجميع.

وقال تبرز الإمارات التزامها القوي بالابتكار الرقمي وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. وتولي تطوير الطاقة المستدامة وحماية البيئة، اهتماماً كبيراً وتستخدم التكنولوجيا الرقمية في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية، وتتبنى استراتيجيات شاملة لتعزيز الابتكار الرقمي في جميع القطاعات.

ومن ذلك التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والحكومة الذكية، والقطاع الخاص، وتتضمن هذه الاستراتيجيات توفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية.

التحول الرقمي

وسلط كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمشاركون على موضوعات مختلفة شملت جهود الدولة في تسريع وتعزيز التحول الرقمي الذي أصبح أكثر شمولاً بتسخير الابتكار الرقمي لخدمة الإنسانية.

كما شهد الحفل عروضاً تقديمية قدمها نخبة من الخبراء من اتصالات ودو وشركة هواوي عن توسيع الفرص ومواءمة القدرات مع تطلعات التنمية المستدامة عبر الجيل الخامس المتقدم والابتكار الرقمي، إلى جانب مشاركة طلبة برنامج بذور من أجل المستقبل المدعوم من قبل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي بعرض مبادراتهم الابتكارية في مجال الطب والبيئة، ما يبرز أهداف البرنامج إلى تنمية آفاق الفكر الابتكاري لديهم وإعدادهم وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات عصر التحول الرقمي.

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