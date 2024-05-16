أسعار عقارات دبي في أبريل تتجاوز ذروة 2014

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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أكدت «بروبرتي مونيتور»، منصة الأبحاث والبيانات العقارية، أن أسعار العقارات في دبي تبلغ حالياً 1,351 درهماً للقدم المربعة، بزيادة 9.5% مقارنة بأعلى مستوى سابق لها وذروة السوق في سبتمبر 2014.

وعنونت المؤسسة في تقريرها عن شهر أبريل لسوق عقارات دبي «لن يوقف، لا المطر ولا الشمس أو الثلج ولا الحر أو البرد ولا حتى العطلة العامة الطويلة، سوق دبي العقاري عن التقدم»، حيث استمر ارتفاع الأسعار وارتفاع حجم المبيعات في أبريل بنسبة تقترب من 45% على أساس سنوي.

وتكشف الأرقام الأولية لإطلاق المشاريع الجديدة على الخريطة في أبريل الماضي عن طرح ما يقرب من 10000 وحدة أخرى في السوق للبيع خلال هذا الشهر، إضافة إلى إجمالي قياسي يصل إلى 34000 وحدة موزعة على 120 مشروعاً في الربع الأول من 2024.

وذكر التقرير أن هذا المستوى الملحوظ من النشاط داخل السوق على المخطط لا يظهر أي علامات على التباطؤ، ومن المتوقع أن يستمر في المستقبل المنظور، سواء في المجتمعات الرئيسية المعلن عنها حديثاً من قبل المطورين الرئيسيين، مثل الدار، وداماك، وإعمار، وماجد الفطيم، إضافة إلى إطلاق المطورين المتخصصين والصغار العديد المشاريع في المجتمعات القائمة.

وأضاف: «نتوقع رؤية عدد متزايد من المشاريع الجديدة في ميدان هورايزون، وجميرا جاردن سيتي، والجداف، وموتور سيتي، ومجان، وهي مجموعة جغرافية واسعة النطاق ستوفر مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء».

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