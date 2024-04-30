650 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بأعلى مستوى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - وام

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 650 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.6 في المئة لتصل إلى 652.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 541.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 111.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2 في المئة مقابل 640.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة تعادل 12.6 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 2.9 % أو ما يعادل 18.3 مليار درهم مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.1 في المئة مع بلوغها 320.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 3.02 في المئة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 39.2 في المئة.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 40.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 267 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3 في المئة وعلى أساس سنوي بمقدار 7.3 %.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 31.7 في المئة مقابل 12 مليار درهم في فبراير 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.25 % مقارنة بنحو 16 مليار درهم في يناير 2024.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي وهي الأرقام المسجلة نفسها في شهر يناير السابق عليه.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

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