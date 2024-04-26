15.2 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية خلال الربع الأول 2024 بنمو 16%

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 15.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلاً زيادة نسبتها 16 %، ما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني. وأظهر رصد «البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 زادت بنسبة 16% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 13.1 مليار درهم خلال الربع الأول 2023. وبحسب الرصد، وصلت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2024 إلى 4.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 20.6% مقارنة بأرباح بقيمة 3.4 مليارات درهم في الربع الأول 2023، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 11.1 مليار درهم في الربع الأول 2024، بزيادة بنسبة 14.4% مقابل 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023. واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حقق 6.7 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 67%، مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. ونما صافي أرباح مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 13.8% إلى 2.13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.1%. وحقق بنك «المشرق»، نمواً في صافي الأرباح (بعد الضريبة) خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 25% إلى 2.04 مليار درهم، مقارنة مع 1.63 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. وسجل بنك «دبي الإسلامي»، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023. وارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 32% بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول لعام 2023. وحقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي أرباح بنك دبي التجاري بعد الضريبة نحو 701 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 21.9% (مرتفعة بنسبة 33.9% على أساس ما قبل الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. وزادت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» الصافية بنسبة 22.5%، حيث بلغت 285.4 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى للعام 2024 مقابل 233.1 مليون درهم عن نفس الفترة من 2023، قبل احتساب الضرائب. ووصلت إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع 11.4%. وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني، بنسبة 26% ليصل إلى 175.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 139.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023. وسجل البنك العربي المتحد ربحاً صافياً بقيمة 68 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بصافي أرباح 55 مليوناً خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز