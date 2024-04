دانوب العقارية تعلن عن إطلاق مشروع "دايموندز" بقيمة 2.4 مليار درهم في منطقة أبراج بحيرة الجميرا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت دانوب العقارية المطور العقاري الخاص والأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أنها أول من أنشاء صالة ألعاب رياضية لسلمان خان "معدات اللياقة البدنية القوية". ويقع داخل ناطحة السحاب الشهيرة المكونة من 65 طابقًا المسماة بدايموندز في أبراج بحيرة الجميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة ومن المقرر أن تحدث الصالة الرياضية الأكثر انتظارًا ثورة في تجربة اللياقة البدنية للعملاء الحريصين على الاستمتاع بنمط حياة صحي من خلال اتباع نظام لياقة بدنية عالي الجودة.

حيث أن معدات اللياقة البدنية القوية من سلمان خان مصممة بدقة وصالة ألعاب دانوب الرياضية فريدة من نوعها وهي جزء من دايموندز – وهي أحدث مشروع من شركة دانوب العقارية. حضر سلمان خان إفتتاح صالة معدات Being Strong في دايموندز بصفته الضيف الرئيسي إلى جانب كبار الشخصيات الرئيسية الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة.

دايموندز هو المشروع الخامس عشر لشركة دانوب العقارية الذي تم إطلاقه في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية – مما يعزز سمعة المطور العقاري باعتباره الرائد العقاري الأسرع نموًا في المنطقة.

وتعليقًا على الإطلاق الرائع وشارك رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، قائلاً: "أننا نتحدى أنفسنا مع كل مشروع لزيادة المرافق ووسائل الراحة بحيث يحصل مشترو المنازل على أفضل قيمة لكل قدم مربع أو كل قرش يتم إنفاقه – سواء كان ذلك من خلال تقديم طبيب/ مربية عند الطلب أو مساحة إضافية للعمل من المنزل للحفاظ على التوازن المثالي بين العمل والحياة. ومع الأخذ في الاعتبار إن الحاجة إلى الساعة للحفاظ على نمط حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية باستخدام مجموعة صحيحة من المعدات، يسعدنا أن نتعاون مع معدات Being Strong لسلمان خان وذلك كونها أول صالة ألعاب رياضية على الإطلاق في مشروعنا الأكثر فخامة - دايموندز ".

وأضاف نجم بوليوود سلمان خان الذي تمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى المليارات على مستوى العالم، قائلاً: "أنا شخصياً سعيد جداً لإطلاق أول صالة ألعاب رياضية في دبي مع معدات Being Strong في دايموندز لمشروع الدانوب. وهذا ما يفسر أهمية التمرين الجيد ونمط الحياة الصحي. ستبرز مجموعتنا الحديثة من المعدات أهمية الجودة واللياقة البدنية الحديثة في الحياة سريعة الحركة في دبي ".

وأصبحت التدريبات ونمط الحياة الصحي جزءًا لا يتجزأ من حياة الجميع. وبالتالي يجب على المطورين العقاريين النظر في هذا الجانب بالإضافة إلى المرافق الأخرى التي يقدمونها. إن شركة دانوب العقارية هي أول من يدرك ذلك وهي تمضي قدمًا من خلال الارتباط بكونها قوية. تدرك دانوب للعقارات أن التمتع بالصحة أمر ضروري. هذه ليست مجرد صالة ألعاب رياضية أخرى يوفرها العديد من المطورين لأنها توفر معدات ومرافق رياضية من الدرجة الأولى للمقيمين.

علاوة على ذلك، فإن التواصل مع Being Strong يمثل خطوة مهمة. لا يوجد شيء أقل من الكمال من الشراكة مع Being Strong، وهي شركة رائدة في توفير معدات الصالة الرياضية. ومن ثم، فإن إطلاق معدات اللياقة البدنية Being Strong لسلمان خان في مشروع دايموندز من دانوب للعقارات يمثل علامة فارقة في تطور مرافق اللياقة البدنية في المشاريع العقارية الفاخرة.

نبذة عن شركة دانوب العقارية

دانوب العقارية دبي هي شركة تطوير عقاري رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع التسليم في الوقت المناسب والجودة التي لا مثيل لها، أصبحت دانوب للعقارات مرادفًا لامتلاك منزل في دبي.

دانوب للعقارات هي جزء من مجموعة الدانوب، التي كانت مسؤولة عن بناء أساس دبي منذ عام 1993. دخلت شركة دانوب العقارية سوق العقارات في يونيو 2014. ومنذ ذلك الحين، واصلت توسيع محفظتها التنموية من خلال إطلاق مساكن جليتز 1، 2، 3، ستارز، جلامز، ميراكلز، ريزورتز، بايز، جويلز، إلز، لونز، وافيز، أوليفز، سكايز، بيرلز، جيمز، أوبالز، بيتالز، إليتز 1، فيوز، فاشنز، إليتز 2، إليتز 3، أوشنز، إليجانز، سبورتز، بايز 101 و دايموندز.

وتمتلك الشركة محفظة تطويرية تبلغ 17,453 وحدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم.

للحصول على معلومات إضافية حول عقارات الدانوب، تفضل بزيارة: www.danubeproperties.ae

نبذة عن مجموعة دانوب

مجموعة دانوب هي مجموعة أعمال متنوعة مقرها دبي ولها اهتمامات بمواد البناء والديكور المنزلي وحلول الضيافة والتطوير العقاري. تأسست مجموعة دانوب في عام 1993 من قبل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة رضوان ساجان، وهو رائد أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وقد سجلت مبيعات سنوية تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

تقف مجموعة دانوب شامخة مع العديد من القطاعات التي تشمل مواد بناء الدانوب، وعقارات الدانوب، ودانوب هوم، وعالم الدانوب الرياضي، وألكوبانيل الشرق الأوسط، وحلول الضيافة في الدانوب، وستارز ميديا (فيلم فير)، والمركز الأمريكي للتجميل، وكازا ميلانو، وغيرها. توظف مجموعة دانوب أكثر من 4500 شخص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والهند، يمثلون 44 جنسية.

للتواصل الإعلامي

أديتي كهاري

رئيس العلاقات العامة والاتصالات

مجموعة دانوب

هاتف: +971506276465

البريد الإلكتروني: Aditi.khare@danubeproperties.ae

