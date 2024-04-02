«الآلات تستطيع أن ترى» تستقطب ألمع عقول الذكاء الاصطناعي إلى دبي 17 أبريل

المصدر: دبي – البيان

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تركز النسخة 2024 من قمة «الآلات تستطيع أن ترى»، أحد أكبر المؤتمرات المخصصة لمحترفي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تيسير إجراء المناقشات المجدية ومشاركة الرؤى والاتجاهات العصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستثمار والتعليم.

وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن «دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لرعاية المبادرات الهادفة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي. كما تعد أيضاً الوجهة الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وتوفر بيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرسم مستقبل هذا القطاع، وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية».

وأضاف أن «استضافة قمة «الآلات تستطيع أن ترى» في نسختها الثانية تعكس النجاح الكبير الذي حققته نسختها الأولى التي نُظمت العام الماضي بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات الأكاديمية، إذ مثلت فرصة مهمة للخبراء والمتخصصين لتصور مستقبل الذكاء الاصطناعي».

وستستعرض «قمة الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي يستضيفها متحف المستقبل في دبي بتاريخ 17 أبريل الجاري، أجندة متنوعة من خلال مسارين متوازيين: علمي وتجاري، حيث سيتناول الباحثون المشهورون، في المسار العلمي، أحدث التطورات في مجالات توليد الصور والتعرّف عليها، والتعلم الآلي، إلى جانب تقديم رؤى معمقة حول التطورات العصرية التي تشكّل مستقبل الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، سوف يستكشف المسار التجاري التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات، من خلال عرض حالات استخدام فعالة تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز الحياة الحضرية.

وتتضمن القمة 12 كلمة رئيسية يلقيها شخصيات بارزة من أمثال علي فرهادي، الرئيس التنفيذي لدى «معهد ألان للذكاء الاصطناعي» والبروفسور في كلية بول جي آلن لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»، وياسر شيخ، نائب رئيس «ميتا ريالتي لابس» في بيتسبرغ، وألون هالفي، كبير العلماء في «أمازون ويب سيرفيسز»، ولوك جوليا، كبير المسؤولين العلميين في مجموعة رينو، وهيثر دومين، المدير العالمي لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤول في شركة «آي بي إم»، وميرون ديبا، مستشار ذكاء اصطناعي أول في «معهد الابتكار التكنولوجي»، ونيكو سيبي، بروفسور في جامعة تورنتو، والبروفسور فهد خان، نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية والبروفسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم الكثير.

وإضافة لذلك، تشارك 15 شركة ناشئة بارزة في فعاليات القمة لاستعراض ابتكاراتها الثورية في مجالات مثل الرعاية الصحية والتجزئة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى. كما سيحضر القمة ممثلون عن جهات بحثية أكاديمية. ومع حضور أكثر من 2000 باحث ومبتكر متخصص في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي، ستضمن القمة جمهوراً مكثفاً من الخبراء والمهتمين في المجالات ذات الصلة.

وتعليقاً على القمة، قال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بولي نوم إيفنتس ش.م.ح»، الجهة المنظمة الرسمية لقمة «الآلات تستطيع أن ترى»: «من خلال البناء على نجاحاتنا السابقة ومكانة دبي في ريادة أبحاث الذكاء الاصطناعي والزخم العالمي المتنامي للذكاء الاصطناعي، يأتي تنظيم القمة متماشياً مع استراتيجية الإمارات لتكريس دبي كعاصمة للذكاء الاصطناعي حول العالم».

وستحظى القمة بدعم شركات مبتكرة رائدة من بينها: إنفيديا، ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII)، و«AI71»، و«كور 42»، و«إنتيما»، ومكتب فعاليات دبي للأعمال «DBE»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

جدير بالذكر أن قمة «الآلات تستطيع أن ترى» هي حدث حصري مخصص للمحترفين، يوفر منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعارف مع أكثر من 5000 من قادة الصناعة. سيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، بما يتيح لجمهور أوسع التفاعل مع النقاشات والرؤى المطروحة خلال القمة.

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