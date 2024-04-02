143 % زيادة في الإنفاق على الأسواق الإلكترونية بالإمارات خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتوقع «تشيك أوت» المزود العالمي لخدمات المدفوعات استمرار زيادة التسوق عبر الإنترنت في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم. الأمر الذي ينعكس جلياً في العديد من فئات البيع بالتجزئة والخدمات الرئيسية، والذي يدلّ على الأثر الكبير للتحوّل الرقمي الذي تشهده الدولة، بما يوفره من راحة وأمان للمستهلكين ويحسّن من تجربة تسوقهم.

واستناداً إلى اتجاهات الإنفاق السابقة، تتوقع «تشيك أوت» Checkout.com أن تشمل الفئات ذات النمو المرتفع خلال الشهر الكريم زيادة المعاملات في الأسواق عبر الإنترنت، والملابس، والرعاية الصحية، والسفر.

إلى ذلك، تُشير بيانات Checkout.com إلى نمو بنسبة 8.5% في حجم معاملات الدفع الرقمي في الدولة في رمضان الماضي عبر كافة فئات المنتجات والخدمات، مقارنة بالفترة السابقة (قبل الشهر الكريم)، حيث شهد العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات الاستهلاكية في الأسواق عبر الإنترنت في الإمارات بنسبة 143%. وكانت الفئات الأخرى التي شهدت زيادات كبيرة في المعاملات خلال الشهر الكريم هي الملابس (78%)، والرعاية الصحية (48%)، ووكالات السفر (42%)، والرياضة والألعاب (31%).

علاوة على ما سبق، ارتفعت نسبة التحويلات المالية في الدولة بنحو 17% مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأموال التي يرسلها المغتربون إلى عائلاتهم وأصدقائهم، سواء استباقاً لعطلة العيد أو خلال الشهر الفضيل.

وبشكل عام، شهدت «تشيك أوت» عام 2023 ارتفاعاً في حجم معالجة المعاملات عبر الإنترنت خلال الشهر الفضيل في المنطقة بنسبة 69% على أساس سنوي، أما بين عامي 2021 و2023، فكانت نسبة النمو هائلة جداً حيث وصلت إلى 143%.

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لشركة «تشيك أوت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نشهد زيادة في ثقة المستهلكين في الإمارات بمنصات الدفع الرقمية وزيادة ثقتهم في التسوق عبر الإنترنت بشكل عام، الأمر الذي يعكس تطوراً إيجابياً في المشهد التجاري الرقمي الإماراتي. إلى ذلك، يعكس هذا التحول الطبيعة الديناميكية والمتطورة لمشهد المدفوعات الرقمية في الدولة، والتوجه العام نحو التسوق عبر الإنترنت خلال أيام الشهر الفضيل وغيرها من أيام السنة. يعزز الدعم المتزايد من مزودي خدمات الدفع للتجار وضبط عروض القيمة الخاصة بهم الاحتياجات المتطورة للسوق، ويسهم في زيادة الإنفاق عبر الإنترنت، مما يعزز التجربة التجارية الرقمية بشكل عام».

تشير تقارير سابقة أطلقتها «تشيك أوت» إلى أن التحوّل نحو التسوق عبر الإنترنت يعد بمثابة تغيير سلوكي طويل الأمد وليس تحولاً مؤقتاً. ويتزايد إقبال المستهلكين في الإمارات على هذا النوع من التسوّق لعدّة أسباب أهمها سهولة وراحة الاستخدام غير المسبوقة التي توفرها التجارة الإلكترونية، إلى جانب سرعة المعاملات والأمان الذي توفره معالجات الدفع الموثوقة.

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