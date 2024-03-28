«سوق دبي» يستضيف من قمة أسواق رأس المال في المنطقة مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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ينظم سوق دبي المالي النسخة الثانية من القمة السنوية لأسواق رأس المال، القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز على الاكتتابات العامة الأولية (IPO)، حيث ستلعب القمة والمقرر عقدها 1 و2 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، بمثابة منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار وتنمية الحوارات الفعالة داخل المنظومة الديناميكية لأسواق المال في دبي، وذلك بعد النجاح الذي شهدته قمة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.

الاكتتابات الأولية

وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته النسخة السابقة من قمة أسواق رأس المال في دبي خلال العام الماضي، ستسهم نسخة العام 2024 من القمة بدور محوري في زيادة الاهتمام بالاكتتابات العامة الأولية والإدراجات عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب تحفيز المناقشات حول أنشطة جذب رأس المال والابتكارات المالية. كما سيطلع الحضور المشاركون في القمة على أفكار ورؤى قيمة من خلال الجلسات الرئيسية في القمة، وسيحظون بفرص للتواصل مع قادة الأعمال المؤثرين، لاستكشاف سبل تسريع النمو مع مجموعة من الشركات الأكثر تميزاً في المنطقة.

وستضم قمة أسواق رأس المال قائمة من الرعاة المرموقين من فئة البلاتينيوم؛ مثل «بنك أوف أمريكا»، «سيتي بنك»، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، إلى جانب الرعاة الذهبيين، مثل «بنك كريدي أجريكول/ كيبلر شيفرو»، مركز دبي المالي العالمي، «غولدمان ساكس»، «جي بي مورغان»، «مويلس أند كو»، و«روتشيلد». والرعاة من الفئة الفضية مثل «إي اف جي هيرمس»، «مورغان ستانلي»، «ستاندرد آند بورز جلوبال S&P». وستسهم هذه المجموعة المتميزة من الرعاة في تعزيز سمعة القمة كفعالية رئيسية لقيادات القطاع والمستثمرين وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية.

تقدم استثنائي

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نحرص على أن تسهم قمة أسواق رأس المال هذا العام في تعزيز التقدم الاستثنائي الذي شهدته دبي على مسار تحولها إلى مركز عالمي رائد لأسواق المال. حيث جذبت الاكتتابات العامة في دبي منذ 2021 ما يفوق مبلغ تريليون درهم من جميع فئات المستثمرين. وستتميز النسخة الثانية من هذه القمة بمزيج فريد من المشاركين من الشركات المدرجة والشركات المقبلة على الاكتتاب، إضافة إلى نخبة من الخبرات والشركاء الإقليميين والعالميين من البورصات والسلطات التشريعية والمؤسسات المالية، لتقديم منصة رئيسية تدعم القطاعات الاقتصادية وأصحاب القرار لتعزيز ودعم النمو في ساحة أسواق رأس المال».

رؤية طموحة

وأشار أرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في فبراير من العام 1972، أسس بنك أوف أمريكا عملياته رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مر السنين شهدنا التحولات الاقتصادية والمالية في الإمارات، وذلك بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة في دبي. ومن خلال موقعنا الرائد في السوق الأولية النشطة للاكتتابات العامة، والذي يدعمه التزامنا الطويل الأمد بأن نكون واحدة من كبار المتداولين ومزودي السيولة في السوق الثانوية، عمل بنك أوف أمريكا على بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة بهدف تحقيق النمو والازدهار المستدام. لقد كان لي شرف كبير بالمشاركة في نجاح دبي كمركز مالي عالمي وتطور أسواق رأس المال فيها. وما نراه الآن ليس إلا بداية هذا المسار الواعد».

وقالت ماريا إيفانوفا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي في الإمارات: «نحن فخورون برعاية القمة الثانية لأسواق رأس المال في سوق دبي المالي والمساهمة في إثراء الحوارات والمناقشات حول تطورات أسواق رأس المال العالمية والمحلية. وقد شاركت مجموعة سيتي على مدى ستة عقود في ترتيب العديد من المعاملات المصرفية والاستثمارية الوازنة، والتي واكبت تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى لعب دور أكبر في ترسيخ البيئة المحفزة لتوسع الأسواق المالية في الدولة.

منصة استراتيجية

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع سوق دبي المالي لاستضافة وتنظيم قمة أسواق رأس المال الرائدة، والتي تعد منصة استراتيجية بارزة تستهدف تطوير المشهد الاستثماري في المنطقة. وقد أثبت بنك الإمارات دبي الوطني دوره المحوري في هذا الصدد، حيث يتبنى سلسلة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وقيادة العديد من عمليات الإدراج الجديدة. كما أن دعمنا لهذه القمة يعد شاهداً قوياً على التزامنا بالمساهمة في رفع مستوى الوعي حول السوق المحلية وتسليط الضوء على قصص نجاحها بشكل عام».

أولوية أساسية

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: «يمثل ربط العملاء بالفرص الكبيرة في الأسواق المالية في المنطقة عبر شبكتنا الدولية أولوية أساسية بالنسبة لبنك HSBC. وباعتبارنا البنك الوحيد الذي تصدر القائمة السنوية لعمليات الاكتتابات العامة وأسواق الدين في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط على مدى ثلاث سنوات متتالية، فإننا نرى أن قمة أسواق رأس المال التي ستعقد في سوق دبي المالي تشكل منصة ممتازة للمستثمرين ولجهات إصدار الأوراق المالية وأصحاب المصالح في القطاع المصرفي لاستكشاف الفرص والمساهمة في تشكيل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة».

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