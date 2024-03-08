«دبي للأخشاب والمكائن» يستقطب 14.5 ألف زائر من 52 دولة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات الدورة الـ 20 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، الذي نظمته «شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وسط إقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاع الأخشاب في الدولة، حيث حقق المعرض نجاحاً لافتاً باستقطاب 14581 زائراً من 52 دولة حول العالم، ما يؤكد أهميته ومكانته الريادية في مجال صناعة الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب العارضون عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، وأكد العديد منهم مشاركتهم في الدورة القادمة للمعرض والتي يتم تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل في الرياض، المملكة العربية السعودية، كما أبدى العديد منهم رغبته في حجز مساحات أكبر. وأشادوا بإقبال الزوار خلال أيام المعرض الثلاثة، ما أسهم في عقد صفقات في الموقع. فضلاً عن حضور ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء في قطاع الأخشاب، ما عزز تبادل الخبرات والآراء وإمكانية عقد الشراكات واستثمار الفرص الجديدة التي توفرها صناعة الأخشاب حول العالم.

وضم المعرض 10 أجنحة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا والصين والهند وروسيا والبرتغال وفرنسا والنمسا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة 682 عارضاً محلياً وعالمياً أبرزهم شركة شيفلا الشرق الأوسط، وشركة هوماج الألمانية Homag، وشركة BIESSE، وشركة إيماك IMAC، وجرمن تك مشينري Germantech، وشركة السواري التجارية، وسمكو SIMCO، وشركة آلات سلفادور Salvador Machines. ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور.

صفقة

وشهد اليوم الثاني من المعرض توقيع عقد بين شركة مجموعة شركات ZAVDOZ الروسية وشركة أنبار للتطوير العقاري السعودية، بشأن إنشاء مكاتب تمثيل لبيع البيوت الخشبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. بلغت قيمة الصفقة 18.5 مليون ريال سعودي. ستوفر الصفقة منازل مصنوعة من الخشب الرقائقي الملصوق، ما يتيح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لتصميم وطلب بناء منازل خشبية فاخرة تتكيف مع المناخات الحارة.

وشركة ZAVDOZ هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمنازل الخشبية في روسيا. وتستخدم الشركة تكنولوجيا وتقنيات بناء خشبية فريدة من نوعها في الدول الجنوبية. فضلاً عن امتلاكها العديد من المصانع وأراضي الغابات الخاصة بها ومكتباً معمارياً.

أما أنبار للتطوير العقاري فهي شركة عقارية متخصصة تعمل في مجال تشييد المباني السكنية الشاهقة وبيع الشقق وبناء المنازل الخاصة. وتشمل أنشطة الشركة شراء وبيع وتقسيم قطع الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى البيع المباشر من المطورين.

مشاركات

وقال سايليش جوتواني، مساعد المدير العام، بشركة Global Lumber: «شكلت مشاركتنا فرصة استثنائية لعرض منتجاتنا الخشبية المبتكرة والتواصل مع أقراننا في الصناعة من جميع أنحاء العالم. نشكر المنظمين على التنظيم الأكثر من رائع، والذي يعكس دقة التخطيط والتنفيذ والاهتمام بالتفاصيل في كل جانب من جوانب المعرض. أما بالنسبة للمشاركة في معرض الأخشاب السعودي، فهو بالتأكيد أمر سنأخذه بعين الاعتبار».

وقال أمير حسين صادق، الرئيس التنفيذي لشركة فولكاتو: «حظينا بتجربة رائعة في الدورة العشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب. كان الجو مفعماً بالحيوية، وسعدنا بعرض منتجاتنا جنباً إلى جنب مع العديد من الشركات المبتكرة الأخرى. وانطلاقاً من تجربتنا الإيجابية في دبي واهتمامنا بتوسيع حضورنا في المنطقة، نرى المشاركة في معرض الأخشاب السعودي فرصة مثيرة».

وأشاد أنوج جينا، مدير المبيعات في شركة، Plitwood، بجهود المنظمين واهتمامهم بتفاصيل الأمور لإنجاح تجارب العارضين منذ بدء التواصل معهم وصولاً إلى موقع الحدث، حيث وصف تنظيم المعرض أنه على أعلى مستوى.

وقال جانيس كينبرجر، المدير العام لشركة German Tech Machinery: «حظينا بفرصة عرض أحدث منتجاتنا الخشبية أمام آلاف الزوار والمهتمين بالصناعة. وفيما يتعلق بالمشاركة في معرض الأخشاب المقبل في المملكة العربية السعودية، فهي فرصة تثير اهتمامنا».

فعاليات

وتخلَّلت فعاليات المعرض إقامة مجموعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية، حيث تم تنظيم 3 حلقات نقاشية لاستعراض أسواق الأخشاب في شمال إفريقيا ووسط أوروبا والهند على التوالي. وشهدت المُحادثات الثاقبة مشاركات الخبراء من «يونايتِد جروب» و«DABG» و«Shree AK Impex». كما ركزت المناقشات أيضاً على إدارة مخاطر سلاسل التوريد، وأتمتة خدمة العملاء وعصر جديد: ديكورات وخامات جديدة، فضلاً عن الحديث عن آلات ربط الأخشاب وربط الحافة.

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