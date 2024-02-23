القنصل الأمريكي لدى الدولة: 1500 شركة أمريكية تعمل في الإمارات

المصدر: وام

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أكدت ميجان جريجونيس، القنصل العام الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية، أن الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي وذكرى مرور 248 عاماً على عيد الاستقلال فرصة مهمة للاحتفاء بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت ميجان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش احتفال القنصلية الأمريكية في دبي باليوم الوطني الأمريكي تحت شعار "المستقبل الآن"، أن هناك 1500 شركة أمريكية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتةً إلى مشاركة تلك الشركات في شهر الإمارات للابتكار الذي يعد فرصة لتسليط الضوء على ابتكاراتها في المجالات المختلفة.

وأشادت بدبي بوصفها مدينة مبتكرة بها 12 شركة أمريكية لديها مراكز ابتكار تستعرض من خلالها أحدث تقنياتها، وأعربت عن فخرها بالشركات الوطنية الأمريكية التي تعرض أبرز ما توصلت إليه خاصة في مجال صناعة السيارات.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات وممثلي الهيئات وشهد عدداً من العروض الأمريكية ومنصة افتراضية لـ«البيسبول»، فضلاً عن استعراض كبرى الشركات الأمريكية أحدث منتجاتها.

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