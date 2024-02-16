12 نصيحة تقدمها «فوركس» لتجنب قرارات التداول الخاطئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدخل الكثير من المتداولين عالم التداول لجني الأرباح وتأمين دخل إضافي. ومع ذلك، فإن عالم التداول لا يخلو من المخاطر، فيمكن للعديد من العوامل المتغيرة أن تؤثر جذرياً على أداء السوق من يومٍ لآخر، مما قد يتسبب بخسارات فادحة للمتداولين.

وعلى الرغم من النجاحات التي يمكن تحقيقها، غالباً ما تزيد رغبة المتداولين في التداول بشكل أكبر وبتهوّر، طمعاً في الأرباح. وقد يكون للخسائر تأثيرٌ كبير على حالة المتداول النفسية، مما يدفعه إلى اتخاذ قرارات تداول غير مدروسة، وبالتالي إلى تكبد خسائر إضافية. كمتداول، ستضطر إلى التعامل مع الخوف والقلق والحماس والإثارة إذا سمحت لعواطفك بالتحكم في قرارات تداولك.

ويقدّم خبراء فوركس FOREX.com في ما يلي عدداً من النصائح المفيدة في عالم التداول، لتجنب القرارات الخاطئة:

تقبّل المخاطر



1. تقبّل المخاطر. قبل أن تبدأ التداول، يجب أن تدرك أن التداول قد يكلفك خسائر محتملة وفقاً للسوق الذي تتداول فيه. تقبّل احتمال الخسارة يسمح لك بإدارة توقعاتك بشكل أفضل خلال رحلتك التداولية.

2. ادخل عالم التداول تدريجياً. لا تغامر ولا تتعجل في تداولك. ابدأ بحساب تجريبي، سيتيح لك ذلك فرصة اكتساب المهارة وبناء ثقتك بقدراتك والتحلي بالصبر، دون الحاجة للمجازفة برأس مالك.

3. وسّع معلوماتك. سواء كنت متداولاً مبتدئاً أو مخضرماً، فإن التعلم باستمرار هو مفتاح النجاح في عالم التداول، ولا يجوز إهماله مهما كان مستواك التداولي. هناك دائماً مفاهيم ومهارات جديدة يمكن تعلمها، وأسواق جديدة يمكن الاستفادة منها بمسؤولية.

4. اسأل نفسك الأسئلة الصحيحة التي ستوجهك إلى الممارسات التداولية الصحيحة. ما هو هدفك من التداول؟ هل قمت بتحديد جميع المخاطر المحتملة؟ ما حجم المبلغ الذي أنت على استعداد بأن تخسره؟ هل تعتمد بشكل كامل على التداول كمصدر للدخل؟ هل تعرف ما قد يمكن أن يؤثر على قراراتك وعقليتك في التداول؟ هذا النوع من الأسئلة سيساعدك على وضع قواعد ثابتة لعملياتك التداولية. كما يمكنك مراجعة مقالنا السابق «علم نفس التداول: العواطف والأحكام المسبقة في التداول» لمعرفة المزيد عن علم نفس التداول وأهم عناصره.

تحديد الاستراتيجية

5. تعرّف على أسلوبك في التداول. حدّد استراتيجيتك. ضع خطة. عند الاستعانة بهذه الخطوات الثلاث، ستتمكن من الاستناد إلى أسلوبك في التداول لتحديد استراتيجيتك، وبالتالي لتوجيه خطتك التداولية. FOREX.com يقدم لك باقة واسعة من الموارد التعليمية حول أساليب التداول والاستراتيجيات والخطط لدعمك في بناء هويتك الخاصة في عالم التداول.

6. لا تتسرع في ترك وظيفتك. لا تترك وظيفتك بمجرد أن تبدأ رحلتك التداولية، جاعلًا من التداول مصدر دخلك الوحيد. فالتداول يتطلب قدراً كبيراً من التمرّن في البداية. لذلك، مارسه كشغف أو هواية إلى أن تتقن الاستراتيجيات والتقنيات بما يكفي للوصول إلى مستويات أفضل.

7. لا تتداول بكل ما تملك. عند التداول، لا تخاطر برأس مالك بالكامل. المجازفة من خلال استثمار كامل أموالك في سوق واحدة بسبب نزوة قد يفقدك أموالك بالكامل دفعةً واحدة. بدلاً من ذلك، قم بتنويع محفظة تداولك وقلّل من الخسائر المحتملة.

8. تجنب الأسواق المجهولة إلى أن تتعرف عليها جيّداً. تختلف الأسواق بأدائها وبالعوامل التي تؤثر على هذا الأداء. مثلاً، تشتهر أسواق الفوركس بتقلباتها، فهي سريعة الحركة ويمكن أن تتحول فيها الأرباح إلى خسائر في لحظة. لهذا السبب يجذب هذا السوق متداولين منضبطين وسريعين في اتّخاذ القرارات. من ناحية أخرى، تجذب أسواق الأسهم المتداولين الصبورين والذين يجيدون انتظار الفرصة المناسبة، ويقيّمون أرباح الشركة وقيمتها الفعلية قبل إجراء أي عملية تداول.

تجنب «سلوك القطيع»

9. لا تتأثر بما يفعله غيرك. مفهوم «سلوك القطيع» هو أن يقلّد الفرد الأكثرية بسلوكه. قد يكون خطراً على المتداول أن يتبع العمليات الرائجة دون الاجتهاد بالبحث أولاً. لا بأس أن تبحث عن الإلهام وسط المتداولين المحترفين، إلّا أنه من المهم أن تظل مخلصاً لاستراتيجيتك وخطتك.

10. اختر منصة تداول موثوقة. هناك العديد من شركات التداول ولكن ليست جميعها موثوقة. شركة FOREX.com تابعة لشركة StoneX Group Inc، وهي شركة خدمات مالية مدرجة في البورصة (NASDAQ: SNEX) مع أكثر من 100 عام من الخدمة، وتغطي عملياتها أكثر من 185 دولة، بحجم تداول سنوي يبلغ 4.4 تريليونات دولار.

11. قيّم أداءك بنفسك. قم بتقييم أدائك في التداول باستمرار. خذ وقتك في النظر إلى نتائج تداولاتك، والخطوات التي ستتخذها لتحديد وتغيير أي عادات سيئة قد تعلمتها. وقد قامت FOREX.com بأتمتة هذه العملية بواسطة ميزة تحليل الأداء، التي تقدم لك الإرشادات في رحلتك التداولية. تسمح لك هذه الميزة بالتعمق في أسلوبك التداولي، وتساعدك على وضع خطتك التداولية، كما أنها تقيّم مدى انضباتك، وسلوكك السابق، وأنماط التداول الخاصة بك، وإدارتك للعواطف والأحكام المسبقة.

الخوف والطمع

12. لا تدع الخوف والطمع يتملكانك. يتبع المتداولون الناجحون استراتيجيات تداول مثبتة ويتعمقون بأساليبهم وأسواقهم المالية باستمرار. وهم لا يسمحون للعواطف السلبية كالطمع والخوف بأن تقودهم. يشعل الطمع الرغبة في كسب أرباح مفرطة قد تؤثر على قدرة المتداول على اتخاذ القرارات الصائبة، مما يعرّضهم لكمٍ أكبر من المجازفات والمخاطر، أو للركود في الأسواق ذاتها. الخوف، في المقابل، يتسبب بالقلق الزائد بشأن مخاطر عملية التداول. وقد يتسبب في تجنبك أو تعلقك بأسواق ومواقف معينة خشيةً من الخسائر.

تذكّر دائماً أن تتداول باعتدال عندما تواجه مجازفات أو مخاطر وأن تتحكم بعواطفك بالاستناد إلى ثلاث ركائز في عملياتك التداولية: التعلّم المستمر، والتمرين العملي، والعقلانية في التخطيط قبل اتخاذ أي إجراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز