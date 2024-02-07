3.68 مليارات درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» 2023 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة،والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليارات درهم) . وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقًا للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

وبناء على سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم)، بواقع 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من عام 2023 والتي ستعرض على المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقدها في شهر مارس 2024. ورهنًا بموافقة المساهمين، يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم)، بواقع 20.57 فلساً للسهم. ويعني هذا عائد ربح سنوي للسهم بنسبة 5.8 % لعام 2023 (بناء على سعر السهم البالغ 3.57 دراهم كما في 6 فبراير 2024).

وشهدت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، باستثناء تأثير حركة المخزون، ارتفاعاً بنسبة 15.4% على أساس سنوي، مدعومة بنمو مطرد في مبيعات الوقود وأعمال قطاع التجزئة لغير الوقود وزيادة مساهمة العمليات الدولية، إضافة إلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما ساهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار (103 ملايين درهم).

وعملت «أدنوك للتوزيع» على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو. وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم)، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة، كما في 31 ديسمبر2023 مما يدعم آفاق النمو وعائدات المساهمين في المستقبل.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد كان عام 2023 عاماً استثنائيا بكل المقاييس حيث حققنا نتائج تاريخية بتسجيل أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2023 تخطت حاجز المليار دولار، ووفينا بذلك بأحد أهم التزاماتنا تجاه الأسواق المالية. وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل التزامنا بالتركيز على التميز ومواكبة أعمالنا للمستقبل، بالإضافة الى الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، ومواصلة بناء القدرات وتعزيز ثقافة التحول، التي كان لها كبير الأثر في تحقيق كل هذه النتائج الرائعة."

وتابع: "نتطلع للمرحلة التالية من مسيرة النمو، حيث وافق مجلس إدارة أدنوك على استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة من 2024 إلى 2028 والتي تركز على التنقل المستدام وراحة العملاء مع الاستفادة من الأصول الحالية لزيادة الربحية، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات باقتناص الفرص التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة لتعزيز تنافسية أعمالنا ومستوى رضا العملاء. وسأشارككم المزيد من التفاصيل بشأن استراتيجيتنا الخمسية خلال مؤتمر أسواق رأس المال القادم."

الأداء التشغيلي

وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2023 حيث سجلت نمواً بنسبة 11.8% على أساس سنوي– في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة بنسبة 9.6 % في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة 16.2 % في مبيعات الوقود التجاري. ويعزى هذا النمو إلى تواصل توسع شبكة محطات الشركة، والنمو الاقتصادي المستمر في المنطقة، وازدياد حركة التنقل.

وواصلت مبيعات متاجر واحة أدنوك تحقيق المزيد من الزخم خلال عام 2023 حيث شهدت معاملات غير الوقود زيادة بنسبة 12.9% على أساس سنوي. وواصلت الشركة التزامها بالابتكار وتنويع عروضها القيمة لتحسين تجربة تسوق العملاء وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة لغير الوقود. أصبحت أدنوك للتوزيع مؤخراً أول شركة توزيع وقود في المنطقة تطرح خدمة "فل آند غو" في محطات الخدمة. وتستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.

معايير الدفع

كما وحدت الشركة معايير الدفع من خلال أجهزة الدفع مما ساهم لحد كبير في خفض النفقات. وساهمت هذه المبادرة أيضا في تعزيز تجربة تسوق العملاء حيث أصبح بإمكانهم تسديد قيمة معاملاتهم باستخدام العديد من خيارات الدفع وكسب نقاط المكافآت أو استبدالها. إضافة إلى ذلك، واصلت أدنوك لتوزيع تحديث تطبيق أدنوك للهواتف المحمولة بإضافة المزيد من العروض الجديدة لتعزيز تجربة العملاء. وقد ساهم كل ذلك في تحقيق الشركة أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 24.7%، وهي نسبة العملاء الذين يقومون بعمليات شراء في متاجر أدنوك للتجزئة أثناء التزود بالوقود.

ولعب برنامج "مكافآت أدنوك" الذي يُعد أول برنامج ولاء لبيع الوقود بالتجزئة الأكبر في الدولة دوراً محورياً في تحسين العروض القيمة من خلال المبادرات التي تركز على العملاء ومضاعفة نقاط المكافآت. إضافة إلى ذلك عززت الشركة برنامج "مكافآت أدنوك" بإضافة نظام الفئات الذي يضم ثلاث فئات للعضوية: الفضية، والذهبية، والبلاتينية. حيث تتيح كل فئة للعملاء مجموعة واسعة من العروض والمزايا والمكافآت المجزية، مع توسعة قاعدة الجهات الشريكة للبرنامج. ونتيجة لذلك، شهد برنامج مكافآت أدنوك نمواً ملحوظاً حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 1.9 مليون عضو، أي بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي.

توسع شبكة المحطات

وتجاوزت «أدنوك للتوزيع» هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة 25 - 35 محطة خدمة جديدة بافتتاح 41 محطة خدمة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر ليصل بذلك إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية عام 2023، منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية. وخلال عام 2023، تم افتتاح أولى تسع محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في مواقع استراتيجية في القاهرة توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات. وبالإضافة إلى الاستحواذ الناجح على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، الذي اكتمل في فبراير 2023، تعمل الشركة على تقييم فرص النمو غير العضوي في الأسواق الدولية مع التركيز على التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

تعزيز الأعمال

وفي إطار دعمها لرؤية الإمارات للتنقل المستدام ومواكبة أعمالها للمستقبل، دشنت الشركة المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها، مما يؤكد عزم الشركة على أن تصبح الوجهة المفضلة للشحن الكهربائي وتوفير الراحة للعملاء في دولة الإمارات، مع تعزيز عروض قيمة التي تقدمها الشركة للعملاء وتلبية الطلب المتنامي لأصحاب المركبات الكهربائية.

وفي عام 2023، بدأت «أدنوك للتوزيع» في تشغيل أول محطة شحن فائقة السرعة للتزويد بوقود الهيدروجين الأخضر في المنطقة، افتتحتها مجموعة أدنوك، لاختبار أسطول من المركبات عديمة الانبعاثات تعمل بالهيدروجين. وتنتج المحطة وقود الهيدروجين النظيف باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء خالية من الكربون. وسيُستفاد من المشروع التجريبي في جمع بيانات لدراسة جدوى استخدام المركبات العاملة بالهيدروجين على المدى الطويل في الدولة.

وفي يناير 2023، تعهّدت الشركة بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، مما يؤكد على التزام الشركة بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية. كما حققت الشركة إنجازا كبيراً في التحول باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 100% في تشغيل أسطولها من الشاحنات الثقيلة في الدولة. وإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية في جميع محطات خدمة أدنوك في دبي، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من خطة الشركة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية تدريجياً في محطاتها في الدولة.

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