سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق الموازية

المصدر: البيان

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واصلت أسعار الدولار في مصر الحفاظ على استقرارها اليوم الجمعة 26 يناير 2024 عند آخر تحديث لـ تعاملات أمس الخميس، إذ لم يسجل سعر الدولار اليوم أي تحرك في أسعار البيع والشراء.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 26 يناير 2024

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغت قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي استقر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي لـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

كما ثبت سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

واستقر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي سعر الدولار حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

في بنك أبوظبي التجاري سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 يناير 2024

البنوك المصرفية بيع شراء

البنك المركزي المصري 30.94 جنيه 30.84 جنيه

البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه

بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه

بنك الإسكندرية 30.93 جنيه 30.83 جنيه

بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه

البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

السوق الموازية

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الدولار بين 66.30 و 67.30 جنيهاً.

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