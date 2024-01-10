مركز دبي المالي العالمي يدشن «لينك بريدج»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار مواصلة مركز دبي المالي العالمي تعزيز البنية التحتية لمنظومته البيئية المتكاملة في مجال التواصل والتنقل لمجتمع الأعمال النابض، تم افتتاح جسر «لينك بريدج». حيث يبلغ طول الجسر المُكيف 116 مترًا، ويبلغ عرضه حوالي 8 أمتار بينما يبلغ ارتفاعه 5 أمتار.

حضر الافتتاح كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعدد من كبار المسؤولين.

ويسعى المركز من خلال هذه الخطوة الربط بين المناطق الرئيسية المتواجدة ضمن المركز بما يحقق المزيد من الشمولية والسلاسة. حيث سيعمل الجسر الجديد على تحقيق الربط الفعّال بين عدد من الأبراج الحيوية منها «سنترال بارك تاورز» و«إنوفيشن وان» و«جيت أفينيو»، وبذلك سيساهم هذا التوسع في تسهيل وصول المشاة عبر المستويين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز