عقارات دبي وأبوظبي تحقق قفزات نوعية في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بروبرتي فايندر»، البوابة العقارية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أحدث بياناتها السنوية المتخصصة بمراقبة الأسواق، إحراز قطاع العقارات في دبي وأبوظبي تقدماً ملفتاً لعام 2023. وتشمل الإنجازات الكبيرة في عام 2023 تحقيق مبيعات العقارات على الخارطة في أبوظبي زيادة كبيرة، لتستحوذ على حصة أكبر من إجمالي المعاملات مقارنة بالعام السابق، في حين سجل سوق العقارات على الخارطة في دبي رقماً قياسياً جديراً بالملاحظة مع طفرة ملحوظة، مما يدل على أعلى أداء سنوي على الإطلاق لعام 2023. وشملت بعض النجاحات التي ساهمت بشكل كبير في هذا العام من أهمها: تحقيق قفزة كبيرة في عدد المبايعات وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.

نمو

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز دبي للإحصاء إلى أن قطاعي العقارات والبناء في دبي شهدا نمواً بنسبة 3.6% و1.9% على التوالي في النصف الأول من عام 2023، مما ساهم بما يقرب من 14.4% من إجمالي الناتج المحلي للمدينة لهذا العام.

وفي عام 2023، سجلت معاملات المبيعات رقماً قياسياً سنوياً جديداً بقيمة 411.74 مليار درهم، بزيادة قدرها 56% عن عام 2022. وساهم النمو الاقتصادي القوي وازدهار القطاع السياحي في زيادة الطلب على الإسكان.

وارتفعت معاملات البيع المسجلة إلى 133.134، وهو ارتفاع هائل بنسبة 38٪ مقارنة بـ 96.459 في عام 2022. وهذه الزيادة الملحوظة تضع معياراً جديداً للنمو التجاري غير المسبوق.

ووفقاً لبيانات «دائرة البلديات والنقل» بأبوظبي وصل عدد معاملات البيع في أبوظبي إلى مستويات قياسية مسجلة 13.298 معاملة بالمقارنة مع 7.957 معاملة في عام 2022، محققة قفزة كبيرة في نسبة المبايعات بلغت 75%. وشكلت المبايعات السكنية 97% من إجمالي العدد ونحو 85% من القيمة الإجمالية. وبلغت قيمة معاملات البيع 44 مليار درهم إماراتي، بزيادة ملحوظة بـلغت 120% بالمقارنة مع 19.9 مليار درهم في العام الماضي.

البيع على الخارطة

وسجلت المبيعات على الخارطة في دبي رقماً قياسياً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 68.783 معاملة من 43.151 في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 59.4% ويسجل أعلى أداء سنوي على الإطلاق لسوق العقارات على الخارطة.

وتتركز 70.4% من المعاملات على الخارطة في دبي في المناطق العشر الأولى، حيث تساهم المنطقة الرائدة بنسبة 14.4%، والثانية بنسبة 11%، والثالثة بأكثر من 7.8%.

وسجلت أبوظبي 10.151 معاملة بيع على الخارطة، بالمقارنة مع 5.095 معاملة في عام 2022، بزيادة بلغت 76% من إجمالي المعاملات، مقابل 67% في العام 2022. وارتفعت معاملات البيع على نحو كبير مسجلة نمواً وصل إلى 99% على أساس سنوي، مع ارتفاع 174% في القيمة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأسهمت قيمة معاملات البيع على الخارطة 35.570 مليار درهم مقابل 12.989 مليار درهم سجلها العام الفائت.

العقارات الجاهزة

وحققت المبيعات الحالية إنجازاً بارزاً في دبي في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 64.351 صفقة من 53.308 في عام 2022، وهو ما يمثل أعلى أداء سنوي مسجل مع زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 20.72%.

وجرى توزيع المعاملات القائمة/الجاهزة على 178 منطقة في عام 2023، لتشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، ما يعكس المشاركة الواسعة والأداء القوي لهذا القطاع في سوق العقارات.

أبوظبي

وسجلت أبوظبي 3.147 معاملة بيع للعقارات الجاهزة في عام 2023 بالمقارنة مع 2.507 في عام 2022، ما يمثل نحو 24% من إجمالي المعاملات مقابل 33% في عام 2022، في نمو ملحوظ بلغ 26% اعتباراً من عام 2022.

المناطق المفضلة

وشكلت مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا الخيارات المفضلة للراغبين في شراء أو استئجار شقة.

أما الباحثون عن امتلاك أو استئجار الفلل فكانت مناطقهم المفضلة، دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز ومدينة محمد بن راشد والبرشاء والجميرا داماك هيلز 2.

وحافظت مناطق جزيرة الريم وجزيرة ياس وشاطئ الراحة ومدينة خليفة وطريق الكورنيش وجزيرة السعديات ومدينة مصدر على تصدرها قائمة الخيارات المفضلة للراغبين في شراء أو استئجار شقة في أبوظبي لأغراض الاستثمار أو الإقامة في عام 2023. كما اهتم الباحثون عن شراء أو استئجار فلل أو منازل فاخرة ذات أسعار معقولة، لعام 2023، بمناطق جزيرة ياس وجزيرة السعديات والريف وجزيرة الريم ومدينة خليفة.

نجاحات استثنائية

ووصف شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر» النجاحات المتتالية التي حققها القطاع العقاري في موسم 2023 بـ «الاستثنائية»، وأضاف: «شهد القطاع العقاري المزدهر بروز اتجاهات جديدة وتنوعاً في شرائح المستهلكين، وزيادة حجم الأعمال، مع ارتفاع كبير على الطلب، قابله إمكانات هائلة ومتعددة الأوجه لتلبية الطلب حالياً ومستقبلاً. بل إن التكنولوجيا والابتكار في مجال البحث عن العقارات مكنت الباحثين من الاندماج والتفاعل أكثر مع مناطقهم المفضلة، ومنهم من عاش هذه التجربة حتى قبل وصولهم إلى البلاد. ونحن في بروبرتي فايندر لدينا التزام ثابت بإثراء عمليات البحث، والعمل على دعم منصتنا بالمزيد من أدوات التكنولوجيا العقارية في العام الجديد، والسعي الدائم لتزويد الباحثين عن العقارات بكل المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، ومساعدتهم على عيش الحياة التي يستحقونها».

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