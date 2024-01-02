أسعار العقارات في دبي تشهد انتعاشاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت عقارات دبي ارتفاعات جديدة في أسعار الشقق والفلل ذات الأسعار المناسبة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وفق ما ذكره تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، حيث ارتفع سعر القدم المربع في الشقق بدبي بين 3% و6.3% في الربع الثالث من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الوحدات بين 3% و14.5%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار القدم المربع للفلل ذات الأسعار المناسبة ارتفعت بين 4.5% و12% بنهاية الربع الثالث 2023.

وسجلت أسعار الوحدات السكنية تفاوتاً بين تراجع 9.6% وارتفاع 17.6%.

وتصدرت منطقة «داماك هيلز 2» قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل بأسعار مناسبة في دبي، حيث ارتفع معدل سعر شراء القدم المربع الواحد مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 8.29% وبمعدل 775 درهماً، في حين بلغت نسبة عائد على الاستثمار 6.84% في الفلل بتلك المنطقة.

وبلغ معدل سعر الشراء العام للفلل في «داماك هيلز 2» قرابة 1.56 مليون درهم.

وضمت قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل بأسعار مناسبة، قرية جميرا الدائرية، التي شهدت الفلل فيها هي الأخرى ارتفاعاً في معدل سعر شراء القدم المربع الواحد، بحيث بلغت نسبة الارتفاع 12%، وكان للوحدات ذات الأسعار المرتفعة الفضل الكبير في هذا الارتفاع، وأصبح سعر شراء القدم المربع 820 درهماً، ونسبة عائد على الاستثمار 9.24%.

وبلغ معدل سعر الشراء العام للفلل قرابة 2.64 مليون درهم.

وجاءت الفرجان في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل بأسعار مناسبة في إمارة دبي، وطرأ على الفلل ارتفاع في معدل سعر شراء القدم المربع الواحد بنسبة 8.04%، وبمعدل 1087 درهماً، ونسبة عائد على الاستثمار 5.92%، وفقاً للآتي: بلغ متوسط سعر شراء فلل بشكل عام 3.942 ملايين درهم.

كما شهدت بعض المناطق الأخرى ارتفاعاً في معدل سعر شراء القدم المربع الواحد، بما فيها الينابيع، وبنسبة 6.04%، ليصبح سعر شراء القدم المربع 1.537 درهماً ونسبة عائد على الاستثمار 5.78%.

وارتفع معدل سعر شراء القدم المربع الواحد في منطقة دبي لاند بنسبة 4.52%، ليصبح سعر شراء القدم المربع 1042 درهماً ونسبة عائد على الاستثمار 7.09%، وعليه تتوفر فلل مكونة من 5 غرف للبيع بمعدل 5.08 ملايين درهم.

وحلت قرية جميرا الدائرية في المرتبة الأولى، ضمن قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق بأسعار مناسبة في إمارة دبي خلال الربع الثالث من 2023.

وشهدت الشقق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيع، حيث ارتفع متوسط سعر شراء القدم المربع الواحد بنسبة 2.98%، مقارنة مع الربع الثاني لعام 2023 ليصبح 1023 درهماً، علماً أن نسبة العائد على الاستثمار في شقق المنطقة يبلغ 8.65%.

وبلغ متوسط سعر شراء شقق في قرية جميرا الدائرية العام 831 ألف درهم. وارتفع متوسط سعر شراء استوديو إلى 526 ألف درهم، بينما وصل سعر شراء شقق من غرفة وصالة إلى قرابة 784 ألف درهم. وبلغ معدل سعر شراء شقق مؤلفة من غرفتين وصالة ما يقارب 1.21 مليون درهم. وارتفع متوسط قيمة صفقات البيع بنسبة 9.71%، ليصبح 726403 دراهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز