«عرب بلاست» يختتم اعماله في دبي بمشاريع بيئية بـ 323 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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شهد معرض (عرب بلاست 2023) بدبي توقيع اتفاقيات لشركات البتروكيماويات لأنشاء مشاريع تنتج مواد خام تخدم البيئة واهداف الاستدامة، تتجاوز قيمتها 88 مليون دولار(323 مليون درهم).

وتوقع مشاركون في المعرض أن يرتفع معدل إعادة تدوير المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.3% بحلول عام 2026.

وأختتم (عرب بلاست) اعمال دورته الـ16، في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الجمعة، معلنا استقبال اكثر من 30 الف زائر ومتخصص وخبير في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات على مدار 3 أيام.

وشارك في المعرض، الذي يعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، فيما ارتفع حجم الشركات المحلية المشاركة لهذا العام الى أكثر من 40 شركة.

وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، ان المعرض حقق نجاحا كبيرا في دورته الـ16، خصوصا في تسليط الضوء على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، وعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة، بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، مشيرا الى أن المعرض حرص تحفيز قادة الصناعة بتبني ممارسات دائرية تعزز الكفاءة وتقلل من التأثير البيئي.

من جانبه، قال رشيد مبيض، مدير (عرب بلاست 2023)، إن المعرض في دورته الـ16 شهد توقيع العديد من الاتفاقات الهامة في مجال الصناعات البلاستيك والبتروكيماويات، واطلاق مشاريع ضخمة تخدم أهداف حماية البيئة والاستدامة.

وأضاف: تميزت دورة هذا العام بتسليط الضوء على أحدث التطورات في تقنيات صناعة البلاستيك وإعادة التدوير والماكينات الحديثة التي تعزز الاستدامة، والمنتجات صديقة البيئة، مثل البلاستيك المعتمد على المواد الحيوية والكيماويات المتجددة.

وذكر رشيد مبيض أن عمالقة الصناعة المشاركون في المعرض كشفوا عن مستقبل واعد لقطاعات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط، حيث يتوقع أن تشهد السوق العالمية نموًا قويًا في السنوات القادمة.

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