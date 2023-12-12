معرض "عرب بلاست 2023" ينطلق غداً في دبي بمشاركة 35 دولة

المصدر: وام

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تحت رعاية الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "عرب بلاست 2023 " أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية، لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعات ومستقبلها خلال السنوات القادمة والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة.

ويشارك في الدورة الـ16 من الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، مع توقعات أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف زائر في أيامه الثلاث، مع زيادة لافتة في حجم الشركات المحلية المشاركة لهذا العام إذ تفوق الـ 40 شركة.

وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات المنظمة للمعرض، ان المعرض يُعد منصة لقادة الصناعة لتقديم التطورات التكنولوجية التي تدفع نحو مستقبل مستدام، كما إن الدورة الجديدة ستقام بمشاركة 750 عارضا من 34 دولة، وستشهد اقامة أجنحة لـ 11 دولة، ومن بين الدول المشاركة الهند وأوروبا وتايوان والصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الحدث سيعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة إلى جانب أبرز التقنيات الصديقة للبيئة التي تدخل في هذه الصناعات، لافتاً إلى دور المعرض في الكشف عن التقنيات المتطورة في مجالات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.

من جانبه، أكد رشيد مبيض، مدير معرض عرب بلاست 2023، أن الدورة الجديدة من ستواصل دفع خطط الابتكار والاستدامة والتعاون في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات"، لافتاً إلى السعي لوضع معايير عالية للوعي البيئي والاستدامة ونمو الأعمال.

وقال هلال الخروصي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو، أن المشاركة تؤكد الالتزام بتوفير منصة مثالية تجمع رواد صناعة البوليمر من مختلف دول العالم ممن يسهمون في دفع عجلة النمو والتقدم لضمان مستقبل مستدام.

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