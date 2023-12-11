28 في المئة نمواً سنوياً في رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 28% بنهاية سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.261 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 12.749 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 3.5 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 1.35%، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 216 مليون درهم.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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