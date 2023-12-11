1564 موظفاً جديداً في بنوك الإمارات منذ بداية العام

المصدر: ابوظبي -سامح الليثي

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وظفت البنوك العاملة بالدولة نحو 1564 موظفا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن عدد العاملين في البنوك بالدولة قد ارتفع بحوالي 4.3% في سبتمبر نهاية الربع الثالث إلى 37394 موظفا مقابل 35830 موظفا نهاية العام الماضي.

وبلغ عدد الموظفين الجدد في البنوك المحلية 30156 موظفا مقارنة بإجمالي 28737 موظفا في نهاية 2022 بينما بلغ ارتفع عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة بالدولة من 7093 موظفا إلى 7238 موظفا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

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