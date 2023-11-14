بلووم القابضة تطلق "جرانادا" مشروع الشقق الفاخرة ضمن مباني منخفضة الارتفاع في بلووم ليفينج

المصدر: البيان

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1. حدثنا عن تفاصيل مرحلة "جرانادا" ووسائل الراحة المتوفرة فيها

"جرانادا" هي المرحلة الرابعة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل والذي يضم حوالي 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات، ويقع في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

وتضم "جرانادا" مجموعة من الشقق ضمن مباني منخفضة الارتفاع تقدم تجربة حياة مجتمعية فريدة ومتكاملة، وتتنوع الوحدات السكنية في جرانادا بين استوديوهات فسيحة وشقق راقية بغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، وتتميز الشقق بمساحات معيشة واسعة وشرفات بإطلالات خلابة، إضافة إلى توفر أفخم وسائل الراحة والرفاهية في المجمع. وتتميز الشقق بتصاميم داخلية مفتوحة وأسقف مرتفعة مع لمسات عصرية وأنيقة، إضافة إلى نوافذ كبيرة توفر إضاءة طبيعية.

وتبدأ أسعار الشقق في جرانادا من 590 ألف درهم إماراتي مع خطط دفع ميسرة بعد التسليم. ومن المقرر انتهاء الأعمال فيها في الربع الرابع من العام 2026.

تم تصميم مرحلة جرانادا لتناسب السكان على اختلاف تطلعاتهم وأعمارهم. وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول المباشر إلى مراكز مجتمع مجهزة بالكامل، تتضمن صالات لياقة بدنية ومقاهي وردهات ومساحات لعب مخصصة للأطفال وأحواض سباحة وملاعب مظللة. كما تضم المناطق المشتركة في المشروع واجهات كبيرة وحدائق وساحات واسعة، مما يوفر تجارب ترفيهية فاخرة.

سيتمكن سكان جرانادا من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

2. ما هي مستجدات أعمال الانشاء ضمن بلووم ليفينج؟

شهدت جميع المراحل التي تم إطلاقها ضمن مشروع بلووم ليفينج إقبالاً ملفتاً وحققت نسبة مبيعات مرتفعة حيث تم بيع جميع وحدات المراحل الثلاث الأولى. وقد أحرزت أعمال الإنشاء وأعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى، قرطبة، تقدماً ملحوظاً، وتم استكمال حوالي 45% منها، ومن المقرر تسليمها بحلول الربع الأخير من عام 2024. وتم تعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال البناء في المرحلة الثانية "توليدو"، حيث تسير الأعمال بوتيرة ثابتة وذلك بعد استكمال أعمال الأساسات بنجاح، ليتم استكمالها بحلول الربع الثاني من عام 2025. وتم تعيين مقاول أعمال الأساسات لمرحلة كاساريس، المرحلة الثالثة من المشروع والتي من المقرر انتهاء الأعمال فيها في الربع الأول من عام 2026.

3. هل تتوقعون استمرار الاقبال على شراء وتملك العقارات خلال الفترة المقبلة مع مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق مشاريعها؟

يعتبر السوق العقاري الإماراتي أحد أهم الأسواق الرائدة في العالم، وقد شهد القطاع العقاري في أبوظبي حركة نشطة وإقبالاً كبيراً، بفضل العديد من المبادرات الاقتصادية والتشريعات التي أطلقتها الحكومة، وكان لها أثر كبير وواضح في نمو وتطور القطاع العقاري وزيادة الطلب على تملك العقارات.

وعليه نتوقع استمرار الاقبال على شراء وتملك العقارات خلال الفترة المقبلة ، وذلك نظراً إلى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، وفي مجال الاستثمار والتطوير العقاري بصفة خاصة، فقد شهدنا إقبالاً ملفتاً وكبيراً على الوحدات السكنية التي تم اطلاقها في مشروع "بلووم ليفينج" بمراحله الثلاثة فور إعلانها، وهذا خير دليل على مستويات الطلب الكبيرة في السوق على المشاريع المتنوعة والمتكاملة والمتعددة الاستخدامات التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين من مختلف الأذواق والفئات العمرية وبأسعار مناسبة ضمن مواقع استراتيجية مختلفة.

وقد شهدنا في الآونة الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع ذات الأسعار المناسبة والمتماشية مع احتياجات السوق، ما يشجع أيضاً على شراء العقارات بدلاً من استئجارها. كما يساهم تقديم خطط تمويل وسداد مرنة من قبل المطور العقاري على دفع العديد من الافراد على الشراء والتملك.

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