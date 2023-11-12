الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لـ«الطيران والوقود البديل» 20 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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في إطار استعداداتها لتنظيم المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الفترة من 20 – 24 نوفمبر الجاري، تواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في تنظيم عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية، ورفع مستوى الاستعداد لتنظيم هذا الحدث المهم.

ونظمت الهيئة ورشة عمل لفريق المتطوعين في تنظيم المؤتمر، والتي شملت شرح بروتوكول الاستقبال والتنظيم والتعامل الرسمي مع كبار الوفود لضمان رفع مستوى الاستعداد لدى الفريق، إلى جانب إجراء اجتماعات مكثفة مع منظمة الطيران المدني الدولي والجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وضمان تكامل الجهود. إضافة إلى تنظيم لقاء إعلامي مع ممثلين وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، لمناقشة تنظيم تغطيات إعلامية واسعة وفعالة للحدث. حيث تهدف جميع هذه الجهود المشتركة في إنجاح المؤتمر وتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطيران والوقود البديل.

وسيشهد المؤتمر حضور ومشاركة وفود رفيعة المستوى من أكثر من 190 دولة حول العالم للتحاور وتبادل الخبرات والتفاهم حول سبل خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، وذلك على مدار 4 أيام من أعمال المؤتمر التي تشمل انعقاد أكثر من 18 جلسة نقاشية متخصصة واجتماعات ثنائية وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات فيما بين مؤسسات حكومية وشركات في مجالات الطيران والطاقة وكذلك مؤسسات متخصصة في مجالات البيئة.

وتمثل النسخة الثالثة من مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الطيران والوقود البديل، الأكبر منذ انعقاد المؤتمر، حيث تم تنظيم عدد من الاجتماعات التحضيرية لهذه النسخة من المؤتمر خلال شهري يوليو وسبتمبر في مقر المنظمة بمونتريالن،كندا، وذلك للخروج بأجندة واضحة بالتوافق بين صناع القرار من مسؤولي الدول الأعضاء وممثلي شركات الطيران والوقود والمؤسسات ذات الصلة بالطيران والبيئة.

يذكر أن هناك عدد من الرعاة الداعمين لهذا الحدث، حيث تأتي أير باص، فلاي دبي، اينوك، بلاتينيوم للأعمال الفنية تحت فئة الشركاء البلاتينيين. كما تأتي الاتحاد للطيران، أدنوك، يونيفايد للطيران، العربية للطيران، سكاي دايف و ايروسباركس كشركاء ذهبيين. وتاتي مطارات أبوظبي، بوينج، ساف ون، إيه أو درونز، تداوي للرعاية الصحية وإياتا تحت فئة الشركاء الفضيين، إضافة الى وكالة أنباء الإمارات وسكاي نيوز عربية كشركاء إعلاميين.

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