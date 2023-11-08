462 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في 9 أشهر.. والشركة تحجب التوزيعات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «دانة غاز»، نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 462 مليون درهم (126 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقارنة بـ589 مليون درهم (161 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 27% جراء هبوط الأسعار المحققة مع انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 21% لتصل إلى 1.19 مليار درهم (326 مليون دولار) مقارنة بـ1.52 مليار درهم ( 415 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ونظراً لتأخر تحصيل المستحقات من إقليم كردستان العراق ومصر، إلى جانب ارتفاع مستحقات الشركة غير المستلمة البالغة 153 مليون دولار، ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بمشروع خورمور 250، فإن الشركة لن تقوم بتوزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2023، وسيتم النظر في توزيع أرباح سنوية في شهر مارس 2024 بناءً على الظروف السائدة في حينه.

واستقرت السيولة النقدية للشركة في نهاية سبتمبر 2023 عدد 422 مليون درهم (115 مليون دولار)، ويتضمن ذلك مبلغ 363 مليون درهم (99 مليون دولار) محتفظ بها لدى «بيرل بتروليوم». وتقوم شركة بيرل بتروليوم بالاحتفاظ بالسيولة لتلبية الاحتياجات الرأسمالية لمشروع «خورمور 250».

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