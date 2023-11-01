انتخاب ماهر جلفار لعضوية مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI)

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) عن انتخاب ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، لعضوية مجلس إدارة الرابطة.

وتعد رابطة (UFI) جمعية عالمية لمنظمي المعارض التجارية، ومشغلي مراكز المعارض، بالإضافة إلى أهم مؤسسات المعارض الوطنية والدولية، ومجموعة مختارة من شركاء قطاع المعارض، وتهدف الرابطة إلى تمثيل وتعزيز ودعم المصالح التجارية لأعضائها، ولقطاع المعارض بشكل عام.

واعتباراً من 1 نوفمبر 2023 وبتفويض يمتد لثلاث سنوات، سينضم جلفار إلى هيئة دولية، تضم 60 عضواً من ممثلي الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) من جميع أنحاء العالم.

وتمثل الرابطة أكثر من 50.000 موظف في قطاع المعارض بشكل مباشر على مستوى العالم، كما تتعاون بشكل وثيق مع 60 عضواً منتسباً على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتضم قائمة الأعضاء الحاليين أكثر من 820 منظمة في أكثر من 85 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 1.000 معرض تجاري معتمد من قِبل رابطة (UFI).

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض، وأفخر بهذا التعيين، الذي يعكس المكانة الهامة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل. لقد كان مركز دبي التجاري العالمي من أبرز المساهمين في ضمان انتعاش قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ونحن نتطلع إلى لعب دور محوري في تسليط الضوء على الفرص والتحديات الخاصة بمنطقتنا من منظور إقليمي. سأعمل بالتعاون مع زملائي في مجلس الإدارة على دعم وتعزيز أجندة قطاع التجارة العالمي لا سيما أننا نشهد مرحلة مهمة لقطاع الفعّاليات، وسنواصل تقديم إسهامات إيجابية بينما نمضي قدماً. وأتقدم بالشكر لأعضاء الرابطة العالمية لصناعة المعارض لثقتهم الغالية، وأتطلّع قدماً لما سنحققه معاً في المستقبل القريب».

من جانبه قال مايكل داك، رئيس الرابطة العالمية لصناعة المعارض نائب الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري في «إنفورما ماركتس»: «أتقدّم بالشكر والتهنئة إلى الأعضاء المنتخبين، والمعاد انتخابهم مؤخراً في مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض. أنا فخور بوجود الكثير من الأعضاء، الذين يتطلعون للمساهمة بشكل فعّال في هذا القطاع، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة، والتي نعمل خلالها على إعادة تطوير ونمو الفعّاليات حول العالم، وأود في الختام أن أشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الرابطة».

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