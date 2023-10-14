مشاركون في معرض الطلاء بالشارقة: نهضة الإمارات العمرانية جعلت منها مركزاً عالمياً لشركات البناء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد مشاركون في معرض «الخليج للطلاء» 2023 في نسخته الثانية، الذي أقيم بإكسبو الشارقة، أن دولة الإمارات تشهد نهضة عمرانية في مجال البناء، الأمر الذي دعا إلى أن تكون مركزاً عالمية لمختلف الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات، وأن المعرض يعد منصة استثنائية لكبار صنّاع وموردي منتجات الطلاء والمعدات والآلات والمواد الكيميائية والخدمات في قطاع الدهانات والصناعات التحويلية، للوصول إلى السوق الإقليمية في الشرق الأوسط، كما يعد بيئة أعمال خصبة لرجال الأعمال والزوار، للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في قطاع صناعة الطلاء، إلى جانب مد جسور التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صنّاع ومنتجين وموردين لتبادل الخبرات والرؤى وعقد العديد من الصفقات المميزة.

أكد مينا رفيق، المدير الإقليمي لشركة إشلاند الأمريكية، أن الشركة متخصصة في إنتاج كل الكيماويات المتخصصة المغذية لصناعة الدهانات، والدهانات الصناعية وصناعة الأدوية والمواد الخام للأغذية، كما أن أغلب المنتجات تعد صديقة للبيئة، ومعتمدة على استخدام المياه بدلاً من الزيوت، كما أن الشركة تنتج العديد من الكيماويات المتخصصة لشركات الدهانات، إضافة إلى أنها تعمل في دبي منذ أكثر من 25 عاماً، لافتاً إلى أن أبرز منتجات المكملات هي المنتجات المسؤولة عن ثبات الدهان، وقوة اللون، إضافة إلى سهولة الاستخدام.

فرصة

وأضاف أن المعرض يعد فرصة للالتقاء بالشركات الأخرى العاملة في المجال ذاته؛ ما يكسب المشاركين خبرات، إضافة إلى التعريف بمنتجات الشركة للعارضين والزوار، مبيناً أن الإمارات تشهد نهضة عمرانية في مجال البناء، الأمر الذي يوجِد سوقاً لمختلف الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات.

إنتاج

من جهته أكد الشامي المجيد، المدير العام لشركة «أوكسيرا»، أن تلك المشاركة في معرض الخليج للطلاء 2023 تعد المشاركة الثانية، كما أن الشركة متخصصة في إنتاج ماكينات الدهان بمختلف أنواعها، وأن سعر الماكينة الواحدة يبلغ 12 ألف درهم، لافتاً إلى أنه خلال المشاركة في المعرض في يومه الأول، تم عقد العديد من الصفقات مع عدد من التجار الذين زاروا المعرض، كما أن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على عملاء جدد، وتبادل الخبرات في كل ما هو مستحدث في مجال البناء والعمارة، إضافة إلى أن الوجود والمشاركة في مثل تلك المعارض ستعرف بمشاريعهم الإنتاجية، وبالتالي عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة من المستثمرين، والأفراد الباحثين عن أحدث أنواع الطلاءات لمساكنهم العصرية، التي تلبي طموحاتهم.

وقال إن السوق الإماراتي في مجال العقار يشهد تطوراً كبيراً، حيث انتظمت العديد من المشاريع العقارية العملاقة في مختلف مناطق الدولة؛ ما يشجع المستثمرين العاملين في مجال صناعة الطلاء على إنتاج مختلف أنواع الطلاءات.

ابتكارات

ويقول شيرن كومار إن الشركة موجودة في السوق الإمارات منذ عام 2006، وفي الشارقة منذ عام 2018، وإن تلك المشاركة هي الثانية في معرض الخليج للطلاء 2023، كما أن هناك العديد من العملاء على مستوى دول المنطقة يتم التوريد إليهم، وأن المعرض يتيح للشركات المحلية والإقليمية والمختصين الاطلاع على أحدث الابتكارات والأفكار والمنتجات المعروضة التي من شأنها أن تساعدهم على تعزيز إنتاجهم، في ظل مشاركة علامات تجارية تمثل قطاعاً واسعاً من رواد صناعة الطلاء على مستوى العالم.

امتداد

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الخليج للطلاء 2023 الثاني يمثل امتداداً للفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة، والذي نجح في الإسهام في تعزيز مبيعات قطاع صناعة الطلاء، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات الدولية المشاركة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في هذا القطاع، إلى جانب زيادة كفاءة وإنتاجية الشركات المحلية والإقليمية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في صناعة الطلاء، وأحدث تقنيات صناعته المستقبلية واختبار الأجهزة والمعدات بشكل مباشر.



نمو

وقال إن قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية يشهد نمواً ملحوظاً ومتسارعاً على مستوى الدولة والمنطقة، لا سيما أن المعرضين يشهدان مشاركة واسعة من خبراء ومختصين في مجال البناء والتعمير وابتكارات الطلاء على المستويين المحلي والعالمي؛ ما يشكل الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات البناء والتصميم والطلاء.

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