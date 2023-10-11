الأسهم القيادية ترفع مؤشر سوق دبي بختام التعاملات اليوم

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.77% إلى مستوى 4082.24 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفعت أسهم ديوا 2.4%، والإمارات دبي الوطني 2.3%، وإعمار العقارية 1.8%، وإعمار للتطوير 1.3%.

وفيما يلي أبرز تطورات الأسهم المحلية:

الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

تبريد 4.6%

أمانات القابضة 4.4%

سلامة 3.5%

شعاع كابيتال 2.9%

ديوا 2.4%

سوق أبوظبي

فودكو الوطنية 5.3%

غذاء القابضة 5.1%

إنفيكتوس للاستثمار 4.7%

أدنوك للتوزيع 3.5%

ملتيبلاي 1.6%

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الأكثر انخفاضاً

سوق دبي

الإثمار القابضة 3.5%

اكتتاب القابضة 3.3%

بي أتش أم كابيتال 3.1%

الفردوس القابضة 2.9%

الرمز كوربوريشن 1.9%

سوق أبوظبي

مجموعة أرام 9.8%

أي دي سي كوربوريشن 5.9%

الشارقة للأسمنت 5.6%

بنك الشارقة 3.6%

بالمز الرياضية 3%

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