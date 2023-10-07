النابودة لخدمات الوساطة التأمينية تعزز شراكاتها مع قطاع الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أبرمت النابودة لخدمات الوساطة التأمينية جملة من الشراكات مع عدد من أبرز اللاعبين بقطاع الأعمال في الإمارات، وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص الشركة على توفير خدمات متطورة وعصرية للعملاء في ظل التغيرات المتسارعة على صعيد سوق التأمين. وتحرص النابودة لخدمات الوساطة التأمينية على ترسيخ تلك الشراكات وتنويع تحالفاتها وتحقيق أقصى استفادة من خبراتها الممتدة وتوظيف مواردها وتطبيق أفضل ممارسات الابتكار.

إلى ذلك، يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة بالنسبة للشركة ويؤكد التزامها بتوفير باقات متنوعة من المنتجات والخدمات التأمينية عالمية المستوى.

وقالت جيل دي سيلفا، نائب الرئيس المساعد لشركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركائنا الكرام من الشركات وقطاع السيارات. وأود التنويه إلى أننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكاتنا في السنوات المقبلة، كما أننا نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع العملاء وبناء علاقات إيجابية معهم وخدمتهم بشكل أفضل».

وعبر جيه بهاراني، مدير شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية عن تفاؤله وأشاد بالنجاحات التي ما كانت لتتحقق لولا الثقة التي وضعها العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء. وأكد مواصلة السعي للتميز في تزويد العملاء بأفضل حلول التأمين.

وقال بهاراني مع تطور مشهد الأعمال وظهور تحديات جديدة، ستظل النابودة لخدمات الوساطة التأمينية صامدة في مساعيها لحماية مصالح العملاء، مع الالتزام بصدارة المشهد وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لشركائها.

وتهدف الشركة من خلال التعاون مع الشركات والهيئات الحكومية ذات السمعة المرموقة:

1) تعزيز عروض منتجات التأمين: ستمكن هذه الشراكات شركة النابودة لخدمات الوساطة التأمينية من تطوير وتقديم طيف واسع من حلول التأمين، بحيث يكون لدى العميل الوقت للتركيز على أعماله، ناهيك عن توفير حلول عصرية لمساعدة العملاء خلال فترة مطالبة التأمين. كما يوفر فريق العمل النصح والإرشاد للعملاء من خلال التشاور مع الخبراء، وبالتالي تحقيق أفضل استفادة لهم.



2) تحسين تقييم المخاطر: ستتمكن الشركة من خلال الاستفادة من البيانات التي يوفرها الشركاء، من تقييم المخاطر المحتملة، وإدارة علاقات العملاء الداخلية وتحليلات البيانات وبالتالي توفير أفضل الأسعار.



3) تبسيط معالجة المطالبات: ستعمل الجهود المشتركة مع التحالفات على تبسيط وتسريع عملية المطالبات، مما يضمن حصول حاملي الوثائق على خدمة فعالة وفي الوقت المناسب ولدى حاجتهم لها.



4) تعزيز محو الأمية المالية: جنباً إلى جنب مع الشركاء، ستطلق النابودة لخدمات الوساطة التأمينية مبادرات تعليمية لزيادة محو الأمية المالية والوعي بالتأمين، وتمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة. كما سيوفر فريق عمل الشركة تحليل المخاطر وتوجيه العملاء من خلالها حماية أعمالهم باستخدام الأدوات المالية المتاحة في إطار التأمين.



5) دفع الابتكار: ستعزز هذه الشراكات الاستراتيجية الابتكار في قطاع التأمين، مما يؤدي إلى تطوير أحدث التقنيات والحلول التي تعمل على تحسين تجربة العملاء بشكل عام. وتتطلع النابودة لخدمات الوساطة التأمينية إلى الإمكانيات التي يوفرها هذا التعاون وتقديم قيمة معززة لحاملي وثائق التأمين. من خلال العمل معاً، تلتزم الشركة وشركاؤها ببناء مستقبل أكثر مرونة وأماناً للأفراد والشركات في الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك النابودة للوساطة المالية قاعدة عملاء قوية استطاعت بناءها خلال السنوات الماضية والتي تمتد إلى 15 عاماً. يذكر أن الشركة لديها شراكات متميزة مع علامات منها بورش، أودي، فولكس واجن، كيا، هيونداي إضافة إلى ماكلارين وهي الأحدث في تلك الشراكات. بسبب نهجها الموثوق به الذي يركز على العملاء والمسؤول اجتماعياً، بدأت الشراكة الاستراتيجية بين النابودة للسيارات والقطاع في 2008 وشهدت نمواً كبيراً. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز قدرة صناعة التأمين على تقديم حلول مصممة خصيصاً، وتحسين إدارة المخاطر، وتبسيط العمليات، وتقديم قيمة أفضل في نهاية المطاف لحاملي الوثائق وأصحاب المصلحة.



على مدى العقد ونصف العقد الماضي، تطورت هذه العلاقة وحققت نجاحات نوعية ومطردة. كما استطاعت الشركة التكيف مع تغيرات السوق، حيث قدمت حلولاً مخصصة، واستفادت من التكنولوجيا، وتوسيع نطاق خدماته لتلبية الاحتياجات المتنوعة لشركائها من الشركات. ويعكس هذا التطور المستمر الدور الحاسم الذي تلعبه في مساعدة الشركات وتمكينها من النمو ومواصلة تقديم خدماتها بمهنية عالية في عالم كثير التحولات.

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