فاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر

المصدر: روما ـ رويترز

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استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في سبتمبر الماضي إلى حد كبير إذ عوض انخفاض في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم أثر زيادة أسعار السكر والذرة.

وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، سجل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس.

وسجلت القراءة الأولية لشهر أغسطس 121.4 نقطة.

وسجل مؤشر سبتمبر انخفاضاً 10.7 % على أساس سنوي وتراجعاً بنسبة 24 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق بلغه في مارس 2022 في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6 % بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا. وانخفضت أسعار الأرز 0.5 % الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو 10% في أغسطس.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 % مقارنة بأغسطس ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010 في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 %، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم 1 %.

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