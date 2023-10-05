غرفة الشارقة تبحث مع وفد هندي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية دمج الخبرات والمعارف بين رواد الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على تنمية آفاق التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الشارقة والهند.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، شاندراكانت سالونخي، مؤسس ورئيس غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، ومركز الهند للتجارة الدولية، بحضور وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في القطاع الصناعي، وتفعيل التعاون المشترك لإنجاح زيارة بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى الهند والمزمع تنظيمها خلال العام القادم وتضم مجموعة من الشركات الاقتصادية من الشارقة، وذلك ضمن خطة عمل مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة الشارقة في اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات أعضائه وفتح آفاق التعاون مع نظرائهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورحب العويس بالوفد الزائر، مشيراً إلى أن قوة وعمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند على مختلف الصعد تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في ظل التجربة الرائدة التي تمتلكها الغرفة في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من خلال العديد من البرامج على رأسها مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، إحدى أهم مبادرات الغرفة التي أطلقتها في إطار حرصها على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية.

من جانبه، ثمّن شاندراكانت سالونخي، حرص غرفة الشارقة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص في الشارقة والهند، مبدياً استعداده لتحفيز أعضاء غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية ولا سيما من الشركات الصناعية إلى الاستثمار في إمارة الشارقة استناداً إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها الشارقة لرجال الأعمال، ممثلة في الجهات المعنية بالاستثمار انطلاقاً من مكانتها الصناعية الرائدة، وما تمتاز فيه من عوامل تساعد على نمو هذا القطاع، موجهاً الدعوة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى المشاركة في معرض الشركات الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في فبراير 2024.

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