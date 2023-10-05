«الاتحادية للضرائب» تواصل التعريف بمبادئ ضريبة الشركات

المصدر: الفجيرة - البيان

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واصلت الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة الاتحادية للضرائب للتعريف بالمبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال، فعالياتها للتواصل المباشر مع قطاعات الأعمال في إمارات الدولة لنشر الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات.

وفي إطار حملتها الشاملة عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل جديدة في الفجيرة، بحضور المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن ورشة العمل التي عُقدت باللغة العربية بمشاركة نحو 160 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث قدم فريق الهيئة من الخبراء والمتخصصين عرضاً توضيحياً شاملاً للعديد من الموضوعات المتعلقة بأهداف تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات والتشريعات والقرارات الخاصة بها وآليات تطبيقها.

وأشارت إلى أن ورشة العمل التي عقدت في الفجيرة تعد الخامسة ضمن سلسلة الفعاليات الحضورية التي تقوم الهيئة بتنفيذها باللغتين العربية والإنجليزية في إطار حملتها في جميع إمارات الدولة، وذلك ضمن جهودها المكثفة لدعم ومساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.

وأوضحت أن الحملة التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي انطلقت فعالياتها في مايو الماضي بتقديم مجموعة من ورش العمل الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للتعريف بإجراءات التسجيل لضريبة الشركات، بينما انطلقت الفعاليات الحضورية تزامناً مع ورش العمل الافتراضية في شهر يوليو الماضي، فتم عقد ورشة العمل الحضورية الأولى في أبوظبي ثم عُقدت ورشة العمل الثانية في دبي تلتها ورشة عمل في عجمان ثم في رأس الخيمة.

وذكرت أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل الحضورية الخمس التي عقدتها الهيئة في أقل من ثلاثة أشهر ضمن حملتها حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» تخطى 1780 من ممثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي، مشيرة إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.

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