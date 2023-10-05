إنجاز 20 % من برج «جاردن ريزيدنس» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة «الإمارات العقارية» للتطوير لعقاري عن إنجاز 20 % من مشروع برج «جاردن ريزيدنس» السكني في عجمان، والمطروح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر؛ والذي بيعت منه 15 % من إجمالي الوحدات السكنية.

يأتي تنفيذ البرج السكني الجديد ضمن مشاريع التطوير العقاري، التي تنفذها الشركة لرفد السوق العقاري بأبراج سكنية مميزة، تلبي رغبات المستثمرين في امتلاك شقق سكنية مميزة، إضافة إلى تقديم تسهيلات في عملية الدفع.

وقالت حنان جنحو، المدير التنفيذي للشركة إن المشروع عبارة عن برج سكني في مدينة الإمارات بعجمان، ويتكون من 15 طابقاً، تشمل 300 وحدة سكنية، كما أن العمل يسير في المشروع على قدم وساق، موضحة أن البرج السكني يضم شققاً سكنية، تتكون من غرفة وصالة وغرفتين وصالة، ومن المتوقع تسليم المشروع في 2024، كما أشارت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 130 مليون درهم.

وأكدت أن العمل يسير وفق الجدول الزمني لأعمال إنجاز المشروع، لافتة إلى أنه تم إنجاز نسبة 20 % من البرج السكني، وأوضحت أن أسعار بيع الوحدات السكنية تبدأ من 243 ألف درهم؛ وتقديم طريقة دفع ميسرة للراغبين، وذلك بدفع مبلغ 10 % دفعة أولى، و7 سنوات خطة سداد بقيمة المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل جاهدة في سبيل توفير مشاريع سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والفلل، وتقديم تسهيلات في عملية دفع الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية؛ كما يتم اختيار مواقع مميزة بها الخدمات الأساسية، التي تخدم السكان بعد اكتمال العمل في المشروع، إضافة إلى وضع تصاميم هندسية تراعي راحة السكان.

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